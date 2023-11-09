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Katar'dan Gazze'ye 108 tonluk insani yardım
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09 Kasım 2023 Perşembe 15:05:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 15:05:00

Katar'dan Gazze'ye 108 tonluk insani yardım

Kaynak: AA

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Katar Gazze Şeridi'ne 180 ton insani yardım gönderdi.

Katar, İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne toplam 180 ton insani yardım taşıyan 4 uçak gönderdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli halkı için insani yardım taşıyan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait 4 uçağın Mısır'ın El-Ariş kentine gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 180 tonluk yardımların gıda, ilaç ve barınma malzemelerinden oluştuğu aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : katar gazze yardım
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