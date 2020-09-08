  • BIST
    1087.19
  • Dolar
    7,4870
  • Euro
    8,8384
  • Altın
    461,8890
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den flaş açıklama: 4 terörist artık etkisiz
Erol Mütercimler'in skandal sözleri sonrası RTÜK harekete geçti!
Rusya'dan NATO'ya gözdağı! Rus ve Sırp ordusu Belarus'ta ortak askeri tatbikat yapacak
Katar'dan İsrail ablukası altındaki Gazze'ye yardım!
Erdoğan'dan Türkiye-İran Zirvesi'nde koronavirüs açıklaması
Dev orkinos balığı görenleri şaşkına çevirdi! 4 kişi zor kaldırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni koronavirüs genelgesi: Ayakta yolcu olmayacak, maske t ...
Bakan Kasapoğlu, Tokyo vizesi alan milli yüzücüleri kabul etti
Göztepe'de 3 imza birden!
Bakan Çavuşoğlu: Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bakan Soylu duyurdu: 81 il valiliğine gönderildi
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Heybeliada' açıklaması: Pandemi hastanesi olması durumunda iade etme ...
Afganistan'daki sel felaketinde 45 kişi hayatını kaybetti
ABD'li vatandaşlar koronavirüsün merkezi haline gelen ülkeden kaçmaya çalışıyor
Fuhuş operasyonundan aile dramı çıktı! Taksici koca, 1 yıllık eşini fuhşa sürüklemiş
İngilizlerin batırdığı Nazi savaş gemisi 80 yıl sonra bulundu!
Şeyma Subaşı: Umursamayacak kadar gencim
FETÖ'cü Zafer Kılınç'ın cezası belli oldu!
İşkence ettiği öz babasını eve gelen polisler kurtardı!
Çin'in uzaya gönderdiği Long March 4B uydusunun iticileri kasabaya düştü!
Adriana Lima'nın makyajsız hali görenleri şaşkına çevirdi
Rusya'dan flaş koronavirüs aşısı açıklaması
Ankara'da rüşvet operasyonu! 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı
08 Eylül 2020 Salı 14:51:00 - Güncelleme:08 Eylül 2020 Salı 14:51:00

Katar'dan Gazze'de Kovid-19'dan etkilenen 170 bin aileye nakdi yardım

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, işgalci İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, koronavirüs nedeniyle olumsuz etkilenen 170 bin aileye nakdi yardım dağıtımına başladı.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan etkilenen ilk etapta 100 bin daha sonra 70 bin Filistinli aileye yardım dağıtılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım dağıtımının Kovid-19 dikkate alınarak gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde yapılacağı ifade edildi.

Gazze'de yaşayan Filistinli aileler, kendilerine gönderilen 100 dolarlık yardımı banka ve diğer teslim noktalarından alabiliyor.

GAZZE'DE 118 YENİ VAKA GÖRÜLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 118 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1269'a çıktığı bildirildi.

Toplam can kaybının 9 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 89 olduğu kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER