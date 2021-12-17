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17 Aralık 2021 Cuma 23:00:00 - Güncelleme:17 Aralık 2021 Cuma 23:01:00

Omicron varyantı hızla yayılıyor! Bir ülkede daha ortaya çıktı

Kaynak: AA

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Katar, 4 kişide Kovid-19'un Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Katar Sağlık Bakanlığı yurt dışından ülkeye dönen 4 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Söz konusu kişilerin karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, hastaların iyileşene kadar karantinada kalacakları belirtildi.

Açıklamada, Omicron varyantı tespit edilen kişilerden 3'ünün iki doz aşılı olduğu ifade edildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybı 614'e, vaka sayısı 246 bin 188'e yükselirken, 243 bin 218 kişi ise sağlığına kavuştu.

Etiketler : omicron kovid katar
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