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Katar ve Suudi Arabistan arasında iş birliği: Çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı
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05 Aralık 2023 Salı 20:05:00 - Güncelleme:05 Aralık 2023 Salı 20:05:00

Katar ve Suudi Arabistan arasında iş birliği: Çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı

Kaynak: AA

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"Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Yürütme Komitesi" kapsamında Doha'da bir araya gelen iki ülkenin dış işleri bakanları yatırım, ticaret, sanayi, bankacılık, kültür ve spor gibi alanlarda birçok mutabakat zaptı ve anlaşma imzaladı.

Katar ve Suudi Arabistan arasında çeşitli alanlarda birçok mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Doha'da düzenlenen 7. Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Katar ve Suudi Arabistan arasındaki ikili işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası ortak ilgi alanlarının ele alındığı toplantıda, bölgenin güven ve istikrarı konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sırasında iki ülke arasında yatırım, ticaret, sanayi, bankacılık, kültür ve spor gibi alanlarda mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı.

Doha dün Katar ve Suudi Arabistan dışişleri başkanları liderliğinde düzenlenen "Katar-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi Yürütme Komitesi" toplantısına ev sahipliği yapmıştı.

Etiketler : Katar Suudi Arabistan anlaşma
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