Katar Savunma Bakanı Libya'da!

Katar Savunma Bakanı Atiyye Libya'da!
Kaynak: AA
Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye, resmi görüşmeler için Libya'nın başkenti Trablus'a geldi.
Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el Atiyye için Mitiga Havaalanı'nda askeri tören düzenlendi.
Tören kıtasını selamlayan Atiyye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru Libya hükümetinin Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin en-Nemruş, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed eş-Şerif ve Libyalı diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Atiyye ve beraberindeki heyet, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat kapsamında oluşturulan Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığı'na gitmek üzere tören alanından ayrıldı.
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