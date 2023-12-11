VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bütçe teklifi Genel Kurul'a geliyor
İsrail, Gazze'nin güneyinde yerlerinden edilen sivilleri ikinci göçe zorluyor
Asgari ücrette ilk toplantı bugün
Filistin hükümeti: Hamas siyasi haritanın bir parçası
Katar Emiri'nden Gazze diplomasisi
İşgalci İsrail 142 kadın esiri hapse attı! Aralarında bebekli anneler de var
11 Aralık 2023 Pazartesi 04:12:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 04:12:00

Katar Emiri'nden Gazze diplomasisi

Kaynak: AA

ABONE OL

Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'li Senatör Lindsey Graham ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Al Sani, başkentte düzenlenen Doha Forum'una katılmak üzere ülkeye gelen yetkilileri ve liderleri kabul etti.

Al Sani'nin, Guterres ile görüşmesinde, başta Gazze olmak üzere Filistin toprakları ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alındı.

Guterres, Hamas ve İsrail arasında esir takası için harcadığı çabadan ötürü Katar yönetimine teşekkür etti.

Katar Emiri Al Sani'nin, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ve ABD'li Senatör Graham ile görüşmesinde ise ikili ilişkiler ve ortak ilgi alanına giren meseleler ele alındı.

Etiketler : Katar Emiri BM Genel Sekreteri gazze filistin işgalci israil
"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"

"Hayatımdan 'imkansız' kelimesini çıkarttım"
500. kez perdeyi açacak

500. kez perdeyi açacak
İlk kez AVM sahnesindeler

İlk kez AVM sahnesindeler
Şarkılarım art arda gelecek

Şarkılarım art arda gelecek
Dönem projelerinde oynamak istiyor

Dönem projelerinde oynamak istiyor
Her rolde kendimi keşfediyorum

Her rolde kendimi keşfediyorum
2023'ün kazananı Simge oldu

2023'ün kazananı Simge oldu
Estetikle alnını daralttırdı

Estetikle alnını daralttırdı
Bu dram artık bitsin

Bu dram artık bitsin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX