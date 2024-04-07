Kassam Tugayları soykırımcı İsrail'e meydan okudu: Sokaklarda yanacaksınız!

Kassam Tugaylarının sosyal medya hesabından yapılan görüntülü açıklamada, "Gazze sokaklarına girebilirsiniz ancak savaşçılarımızın yılmaz kararlılığıyla her defasında sokaklarda yanacaksınız." ifadelerine yer verildi.

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'E MEYDAN OKUDU

Açıklama metninin yanı sıra Kassam Tugaylarının İsrail askerleriyle çatışması ve İsrail ordusuna ait askeri araçların imha edilmesi görüntüleri paylaşıldı.

Kassam Tugayları, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde 14 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını açıklamıştı.