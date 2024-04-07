Kassam Tugayları soykırımcı İsrail'e meydan okudu: Sokaklarda yanacaksınız!
Kaynak: AA
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail işgal güçlerine "Gazze'nin sokaklarında yanacağı" uyarısı yaptı.
Kassam Tugaylarının sosyal medya hesabından yapılan görüntülü açıklamada, "Gazze sokaklarına girebilirsiniz ancak savaşçılarımızın yılmaz kararlılığıyla her defasında sokaklarda yanacaksınız." ifadelerine yer verildi.
KASSAM TUGAYLARI İSRAİL'E MEYDAN OKUDU
Açıklama metninin yanı sıra Kassam Tugaylarının İsrail askerleriyle çatışması ve İsrail ordusuna ait askeri araçların imha edilmesi görüntüleri paylaşıldı.
Kassam Tugayları, dün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde 14 İsrail askerinin yakın mesafeden etkisiz hale getirildiğini ve çok sayıda İsrailli askerin yaralandığını açıklamıştı.
- Nijerya'da 'teşhis konulamayan hastalık': 3 çocuk hayatını kaybetti
- İşgalci İsrail'in geri çekilmesine ABD'den ilk yorum: Çekilme askerlerin dinlenip yenilenmeleri için
- Gazze için ateşkes ve esir takası müzakereleri: İsrailli heyet Mısır'a gidiyor
- Gazze kasabı Netanyahu'dan Ateşkes açıklaması!
- Kassam Tugayları soykırımcı İsrail'e meydan okudu: Sokaklarda yanacaksınız!
- Tansiyon yükseliyor! "Artık hiçbir İsrail elçiliği güvende değil"