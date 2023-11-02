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02 Kasım 2023 Perşembe 19:42:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:42:00

Kassam Tugayları açıkladı: Roket saldırısında İsrail'de 2 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının Lübnan'daki güçleri tarafından düzenlenen roket saldırısı nedeniyle İsrail'de 2 kişinin yaralandığı ve yangın çıktığı bildirildi.

Lübnan'dan atılan roketlerden biri İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona kentindeki bir alışveriş merkezinin yakınına düştü ve çevrede yangın çıktı.

Yangında çok sayıda araç alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.

İsrail acil servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan açıklamada, roket saldırısı nedeniyle Kiryat Shmona'da biri orta diğeri de hafif olmak üzere 2 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının Lübnan'da faaliyet yürüten güçleri, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Şimona bölgesi ile çevresini 12 füzeyle vurduklarını açıkladı.

Açıklamada, eylemin Gazze Şeridi'ndeki saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Etiketler : Hamas Kassam Tugayları İsrail saldırısı
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