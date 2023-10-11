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11 Ekim 2023 Çarşamba 07:33:00 - Güncelleme:11 Ekim 2023 Çarşamba 07:33:00

İsrail'den ''Kassam sözcüsü Ebu Ubeyde'nin evinin vurulduğu'' iddiası

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Gazze'deki evinin bombalandığını iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Adraee, paylaştığı hava saldırısı görüntülerinde İsrail savaş uçaklarının Ebu Ubeyde'nin evini yıktığını öne sürdü.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yasa dışı yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Etiketler : İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee google seo İzzeddin el-Kassam Tugayları Ebu Ubeyde.
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