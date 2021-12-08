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08 Aralık 2021 Çarşamba 19:18:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 19:18:00

Kaşıkçı cinayeti: Fransa yanlış kişiyi gözaltına aldı

Kaynak: TRT Haber

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Fransa'nın gözaltı skandalı gündemde yer alıyor. Paris yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin şüphelilerden birinin gözaltına alındığını duyurdu. Riyad yönetimi ise "O adam zaten cezaevinde" uyarısında bulundu.

Fransa'nın gündeminde yanlış gözaltı haberi yer alıyor. Tüm dünya Kaşıkçı cinayetinin faillerinin gözaltına alınmasını merakla beklerken, Fransa'dan önemli bir haber geldi.

Sanıklardan Halid el Uteybi'nin Paris'ten Riyad'a seyahat etmeye çalışırken yakalandığı duyuruldu.

İSİM BENZERLİĞİ

Suudi Arabistan'ın Riyad Büyükelçiliği, Uteybi'nin Suudi Arabistan'da cezaevinde olduğunu, isim benzerliği nedeniyle bu olayın yaşandığını açıkladı.

Fransa sessizliğini korurken, pek çok kesimden olaya ilişkin yorum geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard da sanığın gözaltına alınmasına dair "olumlu bir adım" değerlendirmesinde bulundu.

Gerçek, 24 saat sonra ortaya çıktı.

"FRANSA YANLIŞ KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI"

Paris Başsavcılığı "Arama emri, gözaltına alınan kişi için çıkarılmamış." açıklaması yaptı.

İsim benzerliği nedeniyle olayın yaşandığı, Fransa'nın yanlış kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Etiketler : cemal kaşıkçı fransa suudi arabistan
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