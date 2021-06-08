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08 Haziran 2021 Salı 13:35:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 13:35:00

Kardeş ülkeye Türk modeli! Bakan Shykmamatov: Çalışmaları hazırlayıp parlamentoya sunacağız

Kaynak: AA

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Kırgızistan Yatırım Teşviki ve Koruma Bakanı Almanbet Shykmamatov, OSTİM modelinin ülkesinde uygulanması için gerekli çalışmaları hazırlayıp parlamentoya sunacağını ve yasal süreci geçtikten sonra çalışmaların önünün açılacağını bildirdi.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bakan Shykmamatov ve beraberindeki heyet, OSTİM'de incelemelerde bulundu ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'dan bilgi aldı.

Görüşmede, Shykmamatov, Kırgızistan'da Kırgız-Türk Ortak Sanayi Bölgesi kurulma çalışmalarının hızlandığını ifade etti.

İncelediği OSTİM modelinin önemine dikkati çeken Shykmamatov, bu modelin Kırgızistan'da uygulanması için gerekli çalışmaları hazırlayıp parlamentoya sunacağını ve yasal süreci geçtikten sonra çalışmaların önünün açılacağını kaydetti.

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Aydın da daha önce Kırgızistan'ın çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla imzalanan OSTİM modelinin transferi konusundaki protokolleri anlattı.

Aydın, OSTİM modelinin transferi konusunda Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'da pek çok ülkeyle çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamında modeli talep eden ülkeler için proje hazırlayıp, tecrübelerini aktardıklarını vurguladı.

Sudan'ın Hartum kentinde OSTİM'in bilgileriyle sanayi bölgesi kurulduğunu anımsatan Aydın, "Hartum Üniversitesi ile bir proje hazırladık. Burada bir sanayi bölgesi kuruldu. O bölgenin kurulmasında da bizim emeklerimiz var. Tunus'un başkentinde OSTİM Sanayi Bölgesi diye ismi konulmuş bir bölgenin yapımıyla ilgili olarak proje ve bilgi aktarımımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

Aydın, Kırgızistan, Kazakistan ile Buhara ve Semerkant başta olmak üzere Özbekistan dahil bölgeye yeniden ilgilerinin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"OSTİM Teknik Üniversitesi, Azerbaycan'da protokol imzaladı. Üniversitemiz, Manas Üniversitesi ile de bilimsel alanda iş birlikleri yapmaya hazır. OSTİM modelini Kırgızistan'da uygularsak bölgede bir numara olur. (Shykmamatov'a) Eğer bir organize sanayi bölgesi kurma yolunda ilerliyorsanız, 50 yıllık tecrübe ve bilgi birikimimizi size aktarabiliriz."

Etiketler : OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Shykmamatov Kırgızistan
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