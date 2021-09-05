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05 Eylül 2021 Pazar 10:41:00 - Güncelleme:05 Eylül 2021 Pazar 10:45:00

Kardeş ülkeden Rusya'ya Karabağ tepkisi: Temasa geçtiler

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Azerbaycan, Rusya'nın devlete ait internet sitesinde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' ifadesinin kullanılmasına itiraz ettiğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da devlete ait internet sitesinde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ifadesinin kullanılması nedeniyle diplomatik kanallardan Rus tarafına itiraz iletildiğini kaydetti.

Sözcü Abdullayeva, bu gibi yanlış bilgilerin iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine dayalı ilişkilerin ruhuna uymadığının karşı tarafın dikkatine sunulduğunu aktardı.

Abdullayeva, "Karşı taraf sorunun teknik bir hata olduğunu kaydederek bunun giderilmesi için gerekli adımların atılacağını, aynı zamanda gelecekte bu tür konulara dikkat edileceğini belirtti." ifadesini kullandı.

Rusya'nın devlet ihaleleri resmi internet sitesindeki duyuruda, Karabağ'da Rus unsurların geçici bulunduğu bölge Azerbaycan toprağı olarak değil "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" olarak ifade edilmişti.

Etiketler : Leyla Abdullayeva ruaya azerbaycan ermenistan
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