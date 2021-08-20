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20 Ağustos 2021 Cuma 15:08:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 15:08:00

Karanlığa gömülen ülkenin yardımına Türkiye yetişti

Kaynak: AA

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Ekonomik krizin birçok sektörü etkilediği Lübnan'da mevcut elektrik üretiminin önemli bir kısmını 2013'ten bu yana ülkede faaliyet gösteren Türk enerji gemileri üstleniyor. Lübnan'ın sahip olduğu elektrik santrallerinden bazılarının bakımsızlık nedeniyle üretime elverişli olmadığı göz önüne alındığında, Türk gemilerindeki üretimin durması halinde ülkedeki elektrik krizinin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

Tarihinin en büyük ekonomik kriziyle boğuşan Lübnan, döviz likidite sorunu nedeniyle akaryakıt temin edemediğinden halihazırda günlük ihtiyacı olan 3200-3600 megavatlık elektriğin sadece 600-750 megavatını üretebiliyor.

Ülkenin kronikleşmiş altyapı sorunlarından biri olan elektrik hizmeti, 17 Ekim 2019'da patlak veren ekonomik krizden önce devlete bağlı Lübnan Elektrik Kurumuna ait santrallar ile 2013 yılından beri başkent Beyrut'ta faaliyet gösteren Karadeniz Holding'e ait enerji gemilerinin 2200 megavatlık üretimiyle sağlanıyordu.

Son birkaç haftadır Lübnan Elektrik Kurumunun akaryakıt temininde yaşadığı sorun nedeniyle günlük 20 saati bulan elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalan Lübnanlılar, çok yüksek faturalar karşılığında mahalle jeneratörlerinden 10 saatlik elektrik hizmeti almaya çalışıyor.

Beyrut açıklarında konuşlu "Karadeniz Powership Fatmagül Sultan" ve "Karadeniz Powership Orhan Bey" isimli gemileriyle ülkede faaliyet gösteren Karadeniz Holding'in, Enerji Bakanlığı ile sözleşme süresinin 20 Eylül 2021'de sona ermesi bekleniyor.

Yaklaşık 400 megavat kapasiteye sahip Türk enerji gemileri, Lübnan Enerji Bakanlığının kendilerine temin ettiği yakıta bağlı olarak şu anda 180 megavatla enerji üretimi sağlıyor.

Lübnan'ın sahip olduğu elektrik santrallerinden bazılarının bakımsızlık nedeniyle üretime elverişli olmadığı göz önüne alındığında, Türk gemilerindeki üretimin durması halinde ülkedeki elektrik krizinin daha da derinleşmesinden endişe ediliyor.

- ÜLKEDEKİ ELEKTRİK KRİZİ VE ABD'NİN GİRİŞİMİ

Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt temin etmekte zorluk yaşanırken ülke genelinde haftalardır günlük enerji kesintileri 20 saati buluyor.

Lübnan Elektrik Kurumunun hizmet veremediği saatlerde vatandaşlara elektrik sağlayan mahalle jeneratörlerinin sahipleri, Merkez Bankasının düşük kurdan sağladığı akaryakıtı piyasada bulamadıkları ve karaborsadan fahiş fiyatla satın aldıkları gerekçesiyle faturaları da ona göre yüksek tutuyor.

Merkez Bankası, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağını ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağını açıklamıştı.

ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Dorothy Shea, ülkedeki elektrik kriziyle ilgili dün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Shea görüşmede, ABD yönetiminin, Ürdün'den Lübnan'a elektrik getirilmesi konusunda Beyrut yönetimine yardım etmeye karar verdiğini Avn'a iletmişti.

Etiketler : Karadeniz Powership Fatmagül Sultan karaborsa Karadeniz Powership Orhan Bey
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