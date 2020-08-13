Rus jetlerinden Karadeniz'de ABD uçaklarına önleme!

Karadeniz'de restleşme: Rus savaş uçakları ile ABD uçakları yine karşı karşıya geldi

Karadeniz semalarında keşif uçuşu icra eden ABD Hava Kuvvetlerine ait Boeing P-8 Poseidon tipi keşif uçağının, Rusya sınırına yaklaştığı gerekçesiyle Rus SU-27 tipi savaş jeti tarafından uzaklaştırıldığı bildirildi.

ABD’nin Karadeniz üzerinde yaptığı keşif uçuşlarına bir yenisi daha eklenirken, Rus ve ABD uçakları yine karşı karşıya geldi. Rusya Federasyonu Savunma Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing P-8 Poseidon tipi keşif uçağı Karadeniz üzerindeki tarafsız sularda uçuşunu gerçekleştirirken Rus sınırına yaklaştı.

Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi’nden kalkış yapan SU-27 tipi savaş uçağı, Karadeniz üzerinde keşif faaliyeti yürüten ABD uçağını takibe başladı.

Rusya'dan yapılan açıklamada, müdahale sonucu ABD uçağının Rus sınırlarını ihlal etmediği duyurulurken, havada yaşanan gerilimin bir süre sonra sona erdiğini ifade etti.

SU-27 savaş uçağının kendi hava üssüne döndüğü söylenirken Rus uçağının manevrasının uluslararası anlaşmalara uygun olarak gerçekleştiği savunuldu.