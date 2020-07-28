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28 Temmuz 2020 Salı 10:36:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2020 Salı 10:36:00

Karadeniz'de keşif yapan ABD uçağına Rusya engeli

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Keşif sırasında Rus sınırına yaklaşan Amerikan uçağı, Rus ordusuna ait SU-27 savaş uçağı tarafından uzaklaştırıldı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ait Boeing P-8A Poseidon gözlem uçağı, Karadeniz üzerinde uçuş gerçekleştirdi.

Karadeniz’in tarafsız sularında keşif amaçlı gerçekleşen uçuş sırasında ABD uçağı, Rus sularına yaklaşmaya başladı.

RUSYA İZİN VERMEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Rus Hava Kuvvetleri’ne ait SU-27 tipi savaş uçağı Kırım’da bulunan Belbek havaalanından kalkış yaparak ABD uçağına yöneldi. Rus savaş uçağı ABD uçağına yaklaşarak kendi sınırlarına yaklaşmasına izin vermedi.

Karadeniz üzerinde yaşanan uçak geriliminin ardından Rusya Savunma Bakanlığı olayın görüntüleriyle birlikte açıklama yaptı.

ABD DAHA ÖNCE DE İHLALDE BULUNMUŞTU

Açıklamada, ABD keşif uçağının Rus sularına yaklaştığı belirtilerek, “27 Temmuz 2020’de Karadeniz’in tarafsız sularında Rus hava kontrol sistemleri bir hava aracının Rus sınırına yaklaşmakta olduğunu tespit etti. Hedefe müdahale etmek üzere Güney Askeri Bölgesi Hava Savunma Kuvvetleri’nden bir SU-27 savaş uçağı kalkış yaptı” denildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD’ye ait uçağı Rus sularına yaklaştırmama girişiminin uluslararası hukuka uygun olduğu savunulurken ABD keşif uçağının son olaydan 3 gün önce yine Karadeniz üzerinden Rus sınırına yaklaşma girişimi olduğu hatırlatıldı.

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