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29 Ocak 2021 Cuma 12:11:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 12:11:00

Karadeniz'de ipler gerildi!v

Kaynak: AA

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ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Karadeniz'e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya'dan da yeni bir hamle geldi. Moskova yönetimi, Kırım kıyılarına “Bastion” gemi karşıtı füze sistemleri kurdu.

Rusya, ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'ın Karadeniz'de göreve başlamasının ardından "Bastion" adlı gemi karşıtı füze sistemlerinin Karadeniz kıyılarına kurulduğunu duyurdu.

ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook geçtiğimiz 25 Ocak'ta ulaştığı Karadeniz’de görevine başladı. Savaş gemisinin Karadeniz’e girişiyle birlikte Rusya’ya ait Su-30 savaş uçakları geminin tüm hareketlerini incelemeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, geminin Karadeniz’e girmesinden sonra Su-30 ve Su-24 savaş uçaklarının yanı sıra balistik füzeler ile Karadeniz Filosu tarafından tatbikat başlatıldığını duyurdu.

ABD gemisinin Karadeniz’e ulaşmasıyla Rusya tarafında başlayan hareketlilik devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bastion adlı gemi karşıtı füze sistemlerinin Karadeniz kıyılarına kurulduğu bildirildi.

Kırım açıklarında bulunan Rus donanmasına ait gemi mürettebatları ile tatbikat hazırlıklarına devam edildiği aktarıldı.

Etiketler : ABD RUSYA FÜZE USS Donald Cook
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