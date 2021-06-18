  • BIST
    1408.07
  • Dolar
    8,6802
  • Euro
    10,3478
  • Altın
    500,1230
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı: Yeşil kategoride aranan PKK/KCK mensubu teslim oldu
İstanbul'da kaç kişi aşılandı? Maske ne zaman çıkacak?
Türkiye'de en büyük, Avrupa'da ikinci! Yapımı başladı
Soykırımı inkar etti, görevden alındı
"Genç ve başörtülü olduğu için linç edilmeye çalışılıyor"
Kelepçelenip, zincire vuruldukları ortaya çıktı
Orduya çağrı yaptı: Nefes aldırmayın
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan 4. dalga uyarısı
Hafta sonu plan yapacaklar dikkat!
3. doz aşı ne zaman yapılacak?
Başkan Erdoğan: Türkiye'siz AB, küresel güç olamaz
Ateşler oynuyorlar: Ahmaklıkları cevapsız kalmaz
Türkiye Avrupa'da lider: 16 yılda çağ atlandı
Dördüncü yargı paketinde hangi maddeler var?
Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması
Yarışı kendiyle
Çeşme'de 'Son Yaz'ını yaşadı
Açar'a 15 gün yürüme yasağı
Karan, smokinini 18 yıl bekleyecek
Teşkilat hikayesi İsrail'de
Cildinizi probiyotiklerle güçlendirin
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 18 Haziran
Sebze-meyveleri fırçalayarak yıkayın
Kronik hastalığı olanlara sabah sporu uyarısı
18 Haziran 2021 Cuma 11:27:00 - Güncelleme:18 Haziran 2021 Cuma 11:27:00

Karadağ Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic görevden alındı

Kaynak: AA

ABONE OL

Karadağ Meclisi, Srebrenitsa soykırımı yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul etti. Soykırımı inkar eden açıklamalarıyla gündeme gelen Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic ise görevden alındı.

Karadağ Meclisi, komşu ülke Bosna Hersek'te 1995'te yaşanan Srebrenitsa soykırımının tanınması ve inkarının cezalandırılmasına ilişkin yasa tasarısını oy çokluğuyla kabul ederken, soykırımı inkar eden açıklamalarıyla gündeme gelen Adalet ve İnsan ile Azınlık Hakları Bakanı Vladimir Leposavic'i görevden aldı.

Bosna Hersek'te 8 binden fazla Boşnak sivilin Sırp kuvvetleri tarafından katledildiği soykırımı inkar eden açıklamaların yapılması üzerine Karadağ'daki Boşnak Partisi tarafından soykırımın tanınmasına ilişkin hazırlanan yasa tasarısı 55 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla mecliste kabul edildi. Yasa tasarısına 19 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 7 milletvekili "çekimser" kaldı.

Yasa tasarısını meclis gündemine taşıyan Boşnak Partisi milletvekillerinden Ervin Ibrahimovic, yasa tasarısının kabulünün Karadağ'da uzlaşma için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden açıklamalarıyla sorunu başlatan Leposavic de 43 milletvekilinin "evet" oyu kullanmasıyla bakanlık görevinden alındı. Bakanın görevden alınmasına ilişkin 27 milletvekili "hayır" oyu kullandı, 10 milletvekili ise "çekimser" kaldı.

Karadağ Başbakanı Zdravko Krivokapic'in görevinden alınmasını talep ettiği Leposavic, kendisini rahat hissettiğini söyledi.

Öte yandan, muhalefet kanadı Demokratik Cephe milletvekilleri meclisi boykot etme kararı aldıklarını açıkladı.

Karadağ'da Leposavic'in Srebrenitsa soykırımını inkar eden açıklamaları ile başlayan sorun, Boşnak Partisi'nin girişimleriyle meclise taşınmıştı.

- SREBRENİTSA'DAKİ YAŞANANLAR "SOYKIRIM" OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Sırp komutan Ratko Mladic emrindeki Sırp birliklerin, 11 Temmuz 1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'ya girmesinin ardından başlayan soykırımda birkaç gün içinde en az 8 bin 372 sivil Boşnak katledildi, bedenleri farklı toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan soykırım kurbanları, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnediliyor.

Bölgedeki Sırp nüfusun büyük çoğunluğu, bugün dahi Srebrenitsa'da yaşananları "soykırım" olarak nitelendirmekten kaçınıyor.

Öte yandan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007 yılında aldığı kararda, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

Sırp komutan Mladic, ICTY'de görülen davada aralarında soykırımın da bulunduğu birçok suçtan müebbet hapse mahkum edilirken, temyiz davasında da cezası yeniden onandı.

Savaş döneminde Bosnalı Sırpların lideri olan Radovan Karadzic de Sebrenitsa soykırımı dahil birçok suçtan önce 40 yıl, ardından temyiz davasında müebbet hapse mahkum oldu.

Etiketler : Karadağ Meclisi Bosna Hersek Srebrenitsa soykırımı Vladimir Leposavic
YAZ DİZİLERİNDE BAŞARI EKİP UYUMU

YAZ DİZİLERİNDE BAŞARI EKİP UYUMU
Rafet'in baba acısı

Rafet'in baba acısı
Kızdıran menopoz yorumu

Kızdıran menopoz yorumu
ABD dönüşü estetik kontrolü

ABD dönüşü estetik kontrolü
Ten rengimi açtırmadım

Ten rengimi açtırmadım
Parmağı için iki gün hastanede

Parmağı için iki gün hastanede
Maldivler'den itiraf geldi

Maldivler'den itiraf geldi
Koynunda bukalemun besledi!

Koynunda bukalemun besledi!
Hayvan hakları için sahnede

Hayvan hakları için sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER