İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor! Görevden alındı

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27 Ekim 2020 Salı 14:33:00 - Güncelleme:27 Ekim 2020 Salı 14:42:00

İşgalci Ermenistan'ın çöküşü sürüyor: Sözde Dağlık Karabağ komutanı görevden alındı

Kaynak: AA

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İşgalci Ermenistan ordusu dağılmaya devam ediyor. Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan görevden alındı.

Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtti.

Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtarmıştı.

Etiketler : Dağlık Karabağ Celal Harutyunyan Arayik Harutyunyan Ermenistan işgali
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