Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Aksam'ın haberine göre, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantıya AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD’li Andrew Schofer’in yanı sıra AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

ASKERLERİ İADE ETTİK

İnsani tedbirler hakkında konuşan Bayramov, Azerbaycan’ın yapıcı yaklaşımına vurgu yaptı ve bu bağlamda çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerde kalan Ermenistan askerlerinin cesetleri ile yaşlı bir kadını tek taraflı şekilde iade ettiklerini hatırlattı. Bayramov ayrıca, Ermenistan’ın uluslararası hukuku alenen ihlal ederek sivillere ve yerleşim yerlerine kasten ateş açmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ESİR DEĞİŞİMİ

AGİT Minsk Grubu eş başkanları da toplantıya ilişkin ortak bildiri yayınladı.

Bildiriye göre taraflar, sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda mutabakat sağladı. Taraflar ayrıca bir hafta içerisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve AGİT Özel Temsilcisine esirlerin listesinin verilmesi konusunda da mutabık kaldı.

MAHKUMLARI SERBEST BIRAKIP SAVAŞTIRIYORLAR

Azerbaycan Ordusu karşısında büyük kayıplar veren Erivan yönetimi son çareyi mahkumlarda buldu. Daha önce teröristlere sarılan Ermenistan şimdi de hapisteki mahkumları bırakarak Karabağ cephesine yönlendirmeye başladı. Ermenistan Ordusu’na ait 2 T-72 tankı, 3 zırhlı piyade aracı, 2 “Smerç” ve 2 “Grad” füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.