  • BIST
    1112.37
  • Dolar
    8,3465
  • Euro
    9,6728
  • Altın
    504,2870
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci Ermenistan ordusu ağır kayıplar veriyor!
Khabib Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap
43 saat sonra müjdeli haber geldi! İzmir'de enkazdan 2 kişi daha çıkarıldı
Burhan kuzu vefat etti
İzmir'de zamana karşı mücadele!
‘Donuk ekmek' alın vücudunuzu koruyun
Afrika Avrupa'nın hurdalığı oldu
Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni Navtex
Grip aşısı krizi büyüyor: Ölü sayısı 83'e yükseldi
İstanbul'da Mavi Dolunay
Deprem ile ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
Büyükçekmece'de balıkçı teknesi battı!
İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...
İzmir'deki depremde 33 saat sonra mucize
5 Kasım'da felaketi yaşayacak
İzmir provokatörleri tutuklandı
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Geçirdiği zor günleri atlatmaya çalışan Ebru Şallı menajer toplantısında
Fransız askısıyla gündem olan Seda Sayan ticarete atılıyor
Hoş geldin yeni yaş
İşte İzmir depreminin ürküten sesi
'İyi Günde Kötü Günde' dizisi final yapan Yasemin Kay Allen gözünü AVM'de açtı
01 Kasım 2020 Pazar 07:48:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 07:48:00

Karabağ'da 'tansiyonu düşürme' anlaşması

ABONE OL

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının Dağlık Karabağ'da tansiyonu düşürme konusunda anlaştıkları duyuruldu. Bir hafta içinde karşılıklı esir değişimi yapılacak. AGİT Minsk Grubu eş başkanları da toplantıya ilişkin ortak bildiri yayınladı. Sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda mutabakat sağladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanları Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Aksam'ın haberine göre, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen toplantıya AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rus İgor Popov, Fransız Stephane Visconti ve ABD’li Andrew Schofer’in yanı sıra AGİT Özel Temsilcisi Andrzej Kasprzyk de katıldı.

ASKERLERİ İADE ETTİK

İnsani tedbirler hakkında konuşan Bayramov, Azerbaycan’ın yapıcı yaklaşımına vurgu yaptı ve bu bağlamda çatışmalarda hayatını kaybeden ve Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı bölgelerde kalan Ermenistan askerlerinin cesetleri ile yaşlı bir kadını tek taraflı şekilde iade ettiklerini hatırlattı. Bayramov ayrıca, Ermenistan’ın uluslararası hukuku alenen ihlal ederek sivillere ve yerleşim yerlerine kasten ateş açmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ESİR DEĞİŞİMİ

AGİT Minsk Grubu eş başkanları da toplantıya ilişkin ortak bildiri yayınladı.

Bildiriye göre taraflar, sivil halkı veya askeri olmayan nesneleri kasıtlı olarak hedef almama konusunda mutabakat sağladı. Taraflar ayrıca bir hafta içerisinde Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve AGİT Özel Temsilcisine esirlerin listesinin verilmesi konusunda da mutabık kaldı. 

MAHKUMLARI SERBEST BIRAKIP SAVAŞTIRIYORLAR

Azerbaycan Ordusu karşısında büyük kayıplar veren Erivan yönetimi son çareyi mahkumlarda buldu. Daha önce teröristlere sarılan Ermenistan şimdi de hapisteki mahkumları bırakarak Karabağ cephesine yönlendirmeye başladı. Ermenistan Ordusu’na ait 2 T-72 tankı, 3 zırhlı piyade aracı, 2 “Smerç” ve 2 “Grad” füze sistemi, 12 farklı tipte top, 1 OSA uçaksavar, 1 radar aracı ve 2 otomobilin imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : AZERBEYCAN ESİR DEĞİŞİM
Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı

Sokak müzisyenlerine Aleyna yardımı
Artık reklam yüzü

Artık reklam yüzü
Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma

Yağmur Tanrısevsin'den uluslararası anlaşma
Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok

Burak Yörük: Kesinlikle ihanet yok
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan Demet Özdemir açıklaması: 'Çok beğendiğim bir oyuncu ama...'
Sağlık çalışanları için yürüyecek

Sağlık çalışanları için yürüyecek
Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi

Eda Ece'yi çabuk unuttu! Buğrahan Tuncer yeni kız arkadaşıyla görüntülendi
İnanmasalar da estetiğim yok

İnanmasalar da estetiğim yok
Aileye ev değil ömür alınır

Aileye ev değil ömür alınır

EN ÇOK OKUNAN HABERLER