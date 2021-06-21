Karabağ hezimeti sonrası büyük sürpriz!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede yapılan erken parlamento seçimlerinde, ikna edici çoğunluğu kazanacaklarını duyurdu.

Paşinyan, henüz seçimlere ilişkin kesin olmayan sonuçlar açıklanmadan Facebook hesabından yaptığı canlı yayında taraftarlarına seslendi.

Lideri olduğu Sivil Sözleşme Partisi'nin oyların çoğunluğunu aldığın belirten Paşinyan, "Sivil Sözleşme Partisi'nin parlamentoda çoğunluğu kazandığı şimdiden belli. Henüz oylar tam sayılmadı. Ancak ikna edici bir çoğunluğa sahip olacağız." ifadelerini kullandı.

Ulusal ve sosyal uyumu yeniden sağlamanın vaktinin geldiğini söyleyen Paşinyan, "Ermenistan halkı üç yılda ikinci devrimi gerçekleştirdi. Bu sefer 'kadife' yerine 'çelik' devrim gerçekleştirdi.' açıklamasında bulundu.

Ayrıca Paşinyan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği ile iş birliğini genişletmeye niyeti olduğunu kaydetti.

Paşinyan'ın açıklamasından kısa bir süre önce Ermenistan Merkez Seçim Komitesi'nin verilerine göre, 2008 sandıktan 501'i açıldı. Açılan sandıklardaki sayımlara göre, Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi yüzde 59 ile birinci sırada, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifak'ı ise yüzde 18,37 ile ikinci sırada yer aldı.

2 milyon 581 bin 93 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçimlere yüzde 49,4 katılım sağlandı.

- KOÇARYAN SONUÇLARIN İNANDIRICI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Seçim yarışını ikinci sırada götüren Ermenistan İttifakı'nın lideri eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ise yaptığı açıklamada, seçime ilişkin kesin olmayan ilk ön sonuçların "tartışmalı" olduğunu savundu. Koçaryan, bu sonuçların inandırıcı olmadığını da belirtti.

Oylama sonuçları ile ilgili verilerin 8 aydır toplumsal yaşamda izledikleri gözlemle çeliştiğini ifade eden Koçaryan, sandıklarda organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal olduğuna işaret etti.

Koçaryan, kayıtlara geçen ve iddia edilen seçim ihlallerinin dikkatli bir şekilde incelenmesini isteyeceklerini, tüm bu sürecin ardından oylama sonuçlarını kabul edeceklerini bildirdi.

PAŞİNYAN'IN PARTİSİ KAZANDI

Ermenistan'da yapılan erken parlamento seçimini, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Nikol Paşinyan'ın partisi, oyların yüzde 53,92'sini alarak kazandı.

Ermenistan Merkez Seçim Komitesi, yüzde 49,4 katılımın sağlandığı oylamanın resmi olmayan ilk sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, istifa ettikten sonra seçimlere kadar geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Paşinyan'ın "Sivil Sözleşme Partisi" oyların yüzde 53,92'sini alarak birinci, eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın liderliğini yürüttüğü "Ermenistan İttifakı" ise oyların yüzde 21,1'ini alarak ikinci oldu.

Seçim sonuçlarına göre, Paşinyan'ın partisi 0,08 farkla yüzde 54'e ulaşamayarak hükümeti tek başına kurma şansı elde edemedi.

Oyların yüzde 5,23'ünü alan ve eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı" barajı aşarak parlamentoya giren bir diğer parti oldu.

- KOÇARYAN'IN PARTİSİ SEÇİM SONUÇLARINI TANIMIYOR

Koçaryan'ın partisi Ermenistan İttifakı'ndan yapılan yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının şimdilik tanınmayacağı belirtilerek, "Muhalefetin kalabalık mitingleri ve iktidarın az kişiyle yapılan etkinlikleri tamamen farklı duygulara işaret ediyor. Sandık merkezlerinden organize ve planlı sahtekarlıklara işaret eden yüzlerce sinyal ise güven eksikliğinin başlıca işaretidir." denildi.

Paşinyan ise oy sayma işlemi sürerken Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "tüm sağlıklı siyasi güçler" ile müzakerelere başlayacaklarını belirterek, "Onların da halkın bütünleşmesine ve sosyal potansiyelin ulaşılmasına yönelik fikirlerini anlamaya hazırız." demişti.