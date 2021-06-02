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02 Haziran 2021 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:02 Haziran 2021 Çarşamba 11:30:00

Kara mantar kabusu komşuya sıçradı... Irak'ta ilk can kaybı yaşandı

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Kara mantar enfeksiyonu Irak'ta da görüldü. Kara mantar enfeksiyonunun sebep olduğu ölümler Hindistan'da 200'ü geçerken Mısır'a ardından da Irak'a sıçradı. Irak Sağlık Bakanlığı kara mantar enfeksiyonunun, bulaşıcı hastalık olmadığını ifade etti.

Irak'ta, Hindistan'da 200'den fazla kişinin ölümüne yol açan kara mantar enfeksiyonundan ilk ölüm vakası kaydedildi.

AA'nın haberine göre, Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinin Sağlık Genel Müdürü Saddam et-Tavil, yerel basına yaptığı açıklamada, vilayetin merkezi Nasiriye'de ölen bir kişide kara mantar enfeksiyonu tespit edildiğini belirtti. Tavil, söz konusu enfeksiyonun, hayatını kaybeden kişinin ölüm belgesinin düzenlenmesi sırasında tespit edildiğini kaydetti.

Sağlık uzmanları, mantarın bağışıklık sistemi zayıf olanlara saldırdığını ifade ederek hastalığın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bağlantılı olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Hindistan'da yaklaşık 10 bin kişinin enfekte olduğu kara mantar hastalığı 200'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren kişilerde sıklıkla görülmeye başlayan mukormikoz vakalarının, solunum desteği için kullanılan oksijendeki kirlilikten kaynaklanıp kaynaklanmadığıyla ilgili inceleme başlatılmıştı.

Etiketler : ırak kara mantar virüs
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