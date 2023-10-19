Kanlı ellerle kucaklaşma! İsrail'i akladı: Karşı taraf yapmış gibi gözüküyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugüne kadar işlediği onlarca suça rağmen koşulsuz destek veren ABD Başkanı Biden'ı kucaklayarak karşıladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki hastane katliamının gölgesinde İsrail'i ziyaret etti. Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılarının süreceğini açıkladı.

KOŞULSUZ DESTEK

Biden, İsrail devletinin dünyadaki Yahudi insanlar için güvenli bir yer olarak kurulduğunu söyleyerek, "İsrail'e tek bir mesajla geldim, yalnız değilsiniz. Eğer İsrail olmasaydı onu icat etmemiz gerekirdi. Size söz veriyorum bunun olması için elimizden geleni yapacağız" dedi. Hastanedeki bombalı saldırıya "patlama" diyen Biden şöyle devam etti, "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, İsrail değil. Gördüğümüz bilgilere dayanarak, hastane patlaması terörist grup tarafından hatalı fırlatılan füzeden kaynaklandı" diye konuştu. Faturayı Hamas'a kesen Biden, "Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DEAŞ'ı mantıklı gibi gösterdiler"

100 MİLYONLUK PAKET

"Hamas saldırısının hiçbir gerekçesi yok. Olanları durup izlemeyeceğiz, Kongre'den bir askeri paket isteyeceğim. Gazze ve Batı Şeria için 100 milyon dolarlık bir yardım sağlayacağız."

KONSOLOSLUĞU KAPAMA KARARI

ABD, Adana Konsolosluğu'nu kapatma kararı aldı. Gazze'deki olaylarla ilgili gösterilerin yapılmasının beklendiğini belirten ABD, Adana'daki konsolosluğunun geçici olarak kapatıldığını duyurdu. ABD vatandaşlarının Ankara Büyükelçiliği'nde randevularını planlamaları istendi.

SÖZÜN BİTTİĞİ YER: GAZZE

Günlerdir sağlık tesislerini hedef almakla tehdit eden İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak 500'den fazla insanı katletti. Vahşetin korkunç boyutları gün ağarınca ortaya çıktı. Çatılardan ceset parçaları toplandı.

BU KEZ DE CAMİYİ VURDU

Gazze'de önceki gün hastaneyi bombalayan İsrail ordusu dün de camiyi hedef aldı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kam- pı'nda bulunan Aksa Şe- hitleri Camii'ni hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, İsrail ordu- sunun saldırısı sonucu ölenlerin ve yaralananların ol- duğu kaydedildi.

KANLI SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski dijital medya sorum- lusu Hananya Naftali, "İsrail Gazze'deki bir hastanenin içindeki Hamas terörist üssünü vurdu" paylaşımını yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "Rehineler bırakılmadan Gazze'ye girmesi gereken tek şey, yüzlerce ton patlayıcıdır" dedi.

İsrail'in havadan ve karadan bombardımana tuttuğu Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Filistin halkına yönelik 12 gündür soykırımı sürdüren İsrail, önceki akşam insanlıktan çıktığını gözler önüne serdi. Bombalardan kaçmak için hastanelere sığınan sivilleri hedef alan İsrail güçleri, El-Ehli Baptist Hastanesi' saldırısıya katliam yaptı.

İNSANLIK AĞIR YARALI

Gazze'deki 22 hastaneyi tehdit eden İsrail, El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak, insanlık suçu işledi. 471 kadın, çocuk, yaralı ve yaşlının öldürüldüğü hastaneye yapılan saldırıda yıkımın boyutunu gözler önüne serildi. Evlatlarından geriye kalan eşyaları arayan aileler, ceset parçaları karşısında.

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUKTU

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra ise hastane katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu bildirdi. Kudra, "Acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Sivillerin çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi. Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yaptı" dedi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırıların bilançosuna açıkladı. Keyle, hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 478, yaralı sayısının ise 13 binin üzerine çıktığını bildirdi.

41 SAĞLIK MERKEİNE SALDIRI

İsrail 10 Ekim'ade de Gazze'deki Durra Çocuk aHastanesi'ni fosfor bombasıyla vurmuştu. Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) Gazze'de sağlıkla ilgili durumun kontrolden çıktığını ve tıbbi yardımları ulaştırmak için beklenilen her saniye kayıplar verildiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bugüne kadar 41 sağlık merkezinin İsrail tarafından hedef alındığını duyurdu.

HASTANEYİ BOMBALARLA UYARMIŞLAR

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı düzenlendi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, İsrail'in 14 Ekim'de de aynı hastaneye 2 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Ebu er-Riş, İsrail güçlerinin ilk saldırıdan sonra hastane müdürü Mahir Ayyad ile irtibata geçerek, "Dün iki bombayla uyarıldınız, neden şu ana kadar hastane boşaltılmadı?" dediğini aktardı.

DOKTORLAR İSYAN ETTİ

Doktorlar ise yaşanan vahşeti şu sözlerle anlattı: "Elektrikler kesildi, yakıtın hastanelere ulaştırılmasını engellediler. Ambulansları ve sağlık ekiplerini vurdular, yolları vurdular, şimdi de güvenlidir diye hastaneye sığınan sivilleri vurdular. Bu katliam, bu tam anlamıyla bir soykırım."

BAHÇELİ: KATİLLER KAHROLSUN

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in hastane saldırısını ve Biden'ın İsrail'i ziyaretini sert dille kınadı. Gazze'ye dünyanın sessiz kaldığını belirten Bahçeli, "Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır. Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden'in İsrail'i ziyareti ve aleni destek mesajı, şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olmasıdır. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun" tepkisinde bulundu.

GAZZE'YE GEMİ HASTANE GİDECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'deki insani drama dikkat çekti. Hastane saldırısını eleştiren Koca, "Türkiye olarak, bölgeye gemi hastane göndermeye, Gazze'de ya da Refah Sınır Kapısı'na yakın noktalarda sahra hastaneleri kurmaya, Filistinli kardeşlerimize sağlık hizmeti sunmaya hazırız. DSÖ ile ivedilikle ülkemizle işbirliği sürecinin başlatılması yönünde karar aldık" ifadesini kullandı. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Gazze'ye sağlık alanında yapılacak yardımlardaki ortaklığı için Türkiye'ye teşekkür etti.

ABBAS'TAN BİDEN'E SOYKIRIM TEPKİSİ

Ürdün, Mısır ve Filistin, hastane saldısının ardından Amman'da Biden ile yapacakları zirveyi iptal etti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas "İşgal hükümeti tüm kırmızı çizgileri aştı" tepkisini gösterdi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, göç dalgasına dikkat çekerek, "Filistinlilerin topraklarından sürülmesini reddediyoruz" diye konuştu.

ÇATIŞMALAR BİR AN ÖNCE BİTİRİLMELİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze'deki bir hastaneye düzenlenen ve yüzlerce Filistinlinin ölümüne yol açan saldırının, çatışmanın sona ermesi gerektiğini gösteren korkunç bir felaket olduğunu söyledi. Putin, "Yüzlerce ölü elbette bir felakettir. Umarım bu çatışmayı bir an önce bitirmemiz gerektiğine dair bir sinyal olur" dedi.

OLAF, TEL AVİV'DEN ZOR KAÇTI

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İsrail'in başkenti Tel Aviv'den ayrılacağı esnada çalan siren sesleri üzerine sığına girdi. Uçaktaki diğer kişiler yere yatarak önlem aldı. Tehlikenin geçmesinin ardından uçak kalkış yaptı.