Haberler

DÜNYA

Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA ABONE OL

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.