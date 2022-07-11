11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:05:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2022 Pazartesi 13:05:00
Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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Irak'ın kuzeyindeki Kandil'de mağaraya girmeye çalışan 2 terörist, SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutulan hudut hattındaki faaliyetler kapsamında Kandil'de mağaraya doğru hareket eden 2 terörist tespit edildi.SİHA tarafından aralıksız takip edilen teröristler mağaranın girişine ulaştıkları sırada yapılan atışla etkisiz hale getirildi.
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