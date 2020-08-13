Kandahar'da bombalı saldırı: 4 sivil öldü
Kaynak: AA
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bombalı saldırı düzenlendi. Yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu 4 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Pancvayi ilçesine bağlı Zela Han köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran Barikzey, 6 sivilin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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