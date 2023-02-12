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12 Şubat 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 10:15:00

Kanadalılar Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Kanada'da açılan yardım kampanyalarına bağışlar sürüyor.

Depremlerin ardından Türkiye'nin Toronto, Montreal ve Vancouver Başkonsolosluklarının koordinasyonunda açılan yardım merkezlerine, ülkedeki Müslüman toplum kadar Kanada halkı da destek veriyor.

Toronto, Montreal ve Vancouver kentlerindeki yardım kabul merkezlerinde, hafta sonu olmasının da etkisiyle yoğunluk yaşanıyor.

Toronto'da açılan iki kabul merkezinden biri olan Mississauga Deposu'na gelen Pakistanlı bir bağışçı, Türkiye'nin, dünyada felakete uğrayan her milletin yardıma koştuğunu belirterek, "Kalbimiz ve dualarımız sizinle" dedi.

Bir diğer yardımsever ise "Türkler güçlü millettir. Bu zorluğu da aşacaktır. Biz de tek bir ümmet bilinci ile yanınızdayız" diye konuştu.

Kanadalı bir bağışçı ise yaşanan felaketin devasa boyutta olduğunu belirterek, duygularını "Buna kayıtsız kalamazdım. Sizin için dua ediyorum" şeklinde dile getirdi.

Farklı inanca sahip olduğunu anlatan bir bağışçı da "Sizin için kendi tanrıma dua ediyorum'" diye konuştu.

"GÖZ YAŞARTAN ANLAR YAŞIYORUZ"

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, "Yardımlar, Türk toplumunu, bizleri çoktan aştı. Her kesimden Kanadalı, güçlerince derledikleri yardımlarla merkezlerimize koşuyor. Göz yaşartan anlar yaşıyoruz." dedi.

Mingan, "Müslüman toplulukların yanı sıra Türkiye'ye hayatında hiç ayak basmamış Kanadalı dostlarımızdan müthiş bağışlar alıyoruz. Biz kendilerine teşekkür ettiğimizde, 'bu bizim Türkiye'ye borcumuz' diyorlar. Bunu, en küçük birey ya da aile düzeyinde bile görmeniz mümkün." ifadesini kullandı.

KANADA'DAN GİDEN KURTARMA EKİBİ BİR KADINI SAĞ KURTARDI

Bu arada Kanada'nın Burnaby kentinden Türkiye'ye giden 11 kişilik kurtarma ekibi, Adıyaman'daki enkazdan bir kadını 100 saat sonra sağ olarak kurtaran ekipte yer aldı.

Kanada basınına yansıyan görüntülerde, Kanadalı ekip ile Türk kurtarma ekiplerinin, kadının sağ kurtarılmasının ardından birbirlerini kutlamaları yer aldı.

KANADA DEVLETİ, 1 DOLARLIK YARDIMA 1 DOLAR EKLEYECEK

Öte yandan Kanada, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Kızılhaç'a bağışlanacak her 1 dolara, 1 dolar da devletin ekleyeceğini duyurdu.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada halkının Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi için 6-22 Şubat arasında yapacakları her bağışa, bağış miktarı kadar para ekleyeceğini belirtti.

Bakan Sajjan, "1 dolara 1 dolar" olarak da bilinen ekleme kampanyasının 10 milyon Kanada doları ile sınırlı olacağını açıkladı.

Etiketler : kahramanmaraş deprem kanada depremzede yardım asrın felaketi

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