VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi
"İhracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz"
Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemeler bugün hesaplara yatırılacak
Emine Erdoğan'dan sel felaketi yaşanan Libya'ya "geçmiş olsun" mesajı
Merkez Bankası'nın ihracata desteği 10 katına yükseldi
Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı
12 Eylül 2023 Salı 10:15:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 10:15:00

Kanadalı savcı: Müslüman aileyi katleden saldırgan "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kanada'da federal savcı, Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen Müslüman ailenin üzerine sürerek 4 aile üyesini öldüren saldırganın "beyaz milliyetçiliğinden" ilham aldığını söyledi.

Federal savcı Sarah Shaikh, duruşmanın yürütüldüğü mahkemede yaptığı açılış konuşmasında, Nathaniel Veltman'ın kamyonetini doğrudan Müslüman ailenin üzerine sürmeden önce saldırısını üç ay boyunca planladığını belirtti.

Shaikh, Veltman'ın "beyaz milliyetçiliğinden" ilham alarak hareket ettiğini dile getirdi.

Veltman'ın saldırısından iki hafta önce satın aldığı kamyoneti "son sürat" kullandığını ve kaldırıma çıkarak kurbanlara çarptığını kaydeden Shaikh, Veltman'ın gözaltına alındıktan sonra dedektiflere amacının siyasi olduğunu anlattığını vurguladı.

Shaikh, Veltman'ın saldırı günü evinden öldürme niyetiyle Müslüman insanları aramak üzere ayrıldığını söylediğini ve araçların Müslümanlara saldırmak için kullanılabileceği mesajını vermek için saldırısında kamyon kullandığını ifade ettiğini aktardı.

Saldırgan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs suçlarını kabul etmedi.

5 Eylül'de hakim karşısına çıkan Veltman, dört kez birinci derece cinayet, bir kez cinayete teşebbüs ve terör suçlamalarıyla yargılanıyor.

KANADA'DAKİ MÜSLÜMAN KARŞITI SALDIRI

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran 2021'de kamyonetini kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal, 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal, 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman, saldırıda ağır yaralanmıştı.

20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

London polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı yapıldığına inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili, "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı." ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler : kanada müslüman saldırgan beyaz milliyetçiliği
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Venedik'te Bilgiçlik!

Venedik'te Bilgiçlik!
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Filmi kadınlar çekti

Filmi kadınlar çekti
Güzellik sırrı aşk

Güzellik sırrı aşk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX