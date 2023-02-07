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07 Şubat 2023 Salı 23:11:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 23:11:00

Kanadalı GSM firmaları Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı

Kaynak: AA

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Kanada genelinde hizmet veren Rogers ve Telus isimli cep telefonu hizmet sağlayıcısı firmalar, Türkiye'de yaşanan depremde yakınlarına ulaşmaya çalışan aboneleri için ücretsiz hizmet başlattı.

Kanadalı GSM firmaları Türkiye aramalarını ücretsiz yaptı.

Bu arada Kanada genelinde hizmet veren Rogers ve Telus isimli cep telefonu hizmet sağlayıcısı firmalar, Türkiye'de yaşanan depremde yakınlarına ulaşmaya çalışan aboneleri için ücretsiz hizmet başlattı.

Her iki firmanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türkiye'yi aramak isteyen abonelerden 28 Şubat'a kadar ücret alınmayacağı duyuruldu.

Telus ayrıca, SMS yardım sistemiyle, mesaj başına 20 Kanada doları bağış kampanyası da başlattı. Toplanan yardımlar, Türkiye'deki depremzedelere ulaştırılacak.

Etiketler : kanadalı gsm türkiye

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