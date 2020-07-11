Kanada'dan Srebrenitsa mesajı
Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne: "Bu acı verici ve korkunç soykırımdan bu yana gerçeği ve adaleti aramaya devam edenlerin seslerine seslerimizi katıyoruz." dedi.
Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Avrupa'da yaşanan en büyük insanlık trajedilerinden biri kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü anısına bir mesaj yayımladı.
Champagne, mesajında, bugün Bosna-Hersek'teki Srebrenitsa Soykırımı’nın üzerinden 25 yıl geçtiğini belirtti.
Kanada olarak öldürülen 8 binden fazla Bosnalı Müslüman erkek ve erkek çocuk da dahil olmak üzere kurbanların anısını onurlandırdıklarını, ailelerinin ve sevdiklerinin yanında yas tuttuklarını vurgulayan Champagne, şunları kaydetti:
"Bu acı verici ve korkunç soykırımdan bu yana gerçeği ve adaleti aramaya devam edenlerin seslerine seslerimizi katıyoruz.
Barış Uygulama Konseyi’nin bir üyesi olarak Kanada, uzlaşma yolunda Bosna-Hersek'i desteklemeye kararlıdır. Bosna-Hersek'in istikrarlı, ekonomik olarak yaşayabilir ve çok etnik gruptan oluşan bir demokrasi olarak gelişimini destekliyoruz. Kanada tüm savaş suçlarını kesin olarak kınıyor. Önyargı ve hoşgörüsüzlüğün tehlikelerine karşı daima uyanık kalmalıyız."
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