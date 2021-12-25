VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asiye ve ailesine devlet eli uzandı
Rusya'dan Google'a büyük ceza!
Başkan Erdoğan: Bir saatte atıverdik
Necip Fazıl Ödülleri, 26 Aralık Pazar akşamı sahiplerini buluyor
Veliefendi Tınaz'a veda etti
Başkan Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması
Türkiye'nin sosyal ağ kullanım oranı yüzde 82,8 arttı
Platin, Türkiye'nin Global 100 şirketini açıkladı
Klip koçu Ferhat
Gözünü iyiliklere açacak
TSK'dan kaç FETÖ'cü ihraç edildi! Bakanlık açıkladı...
Kayseri'de kurulacak, Avrupa'nın en büyük Lityum iyon tesisi olacak
Kanada'dan İslamofobi özrü
Başkan Erdoğan'ın imzası ile bazı bakanlıklarda atama
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: Çok sayıda yaralı
Ekranda oyunculuk izlemiyoruz
Çağla Şıkel: Kıskanılmak hoşuma gider
İki 'Pitbull' saldırmıştı... Hüseyin Ateş: Allah devletimizden razı olsun
Bomba iddia! "Dünya devi, SİHA satın alacak..."
Resmi Gazete'de yayımlandı... Stopaj sıfır olacak
Fatih sondaj gemisi, Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı
Estetik sorusu kızdırdı
‘Yargı'ya Kovid molası
25 Aralık 2021 Cumartesi 13:00:00 - Güncelleme:25 Aralık 2021 Cumartesi 13:00:00

Kanada'dan İslamofobi özrü

Kaynak: AA

ABONE OL

Kanada Tabipler Birliği Dergisi (Canadian Medical Association Journal-CMAJ) Yazı İşleri Müdürü Dr. Kirsten Patrick, "Tıbbi meslektaşlar ve öğrenciler de dahil olmak üzere pek çok insanın yazıyı okurken yaşadığı büyük zarar için içtenlikle özür dilerim." dedi.

Kanada Tabipler Birliği, kendi yayın organlarında yer alan ve başörtüsüne hakaret içeren yazıyı yayından kaldırarak, okuyucularından ve ülkede yaşayan Müslümanlardan özür diledi.

Kanada Tabipler Birliği Dergisi (Canadian Medical Association Journal-CMAJ) Yazı İşleri Müdürü Dr. Kirsten Patrick, yaptığı açıklamada, yazının yayımlanmasından sonra, çok sayıda kurum ve kişiden tepkiler aldıklarını belirterek, yazının geri çekildiğini duyurdu ve özür diledi.

Dr. Kirsten Patrick, yazının, yayın için uygun konu içermediğini ve "Kanada genelinde pek çok okuyucunun iğrendiğini" ifade etti.

Patrick, Kanada Müslüman toplumunun CMAJ'ın danışma organlarında temsil edilmesinin "şu anda eksik" olduğunu ve "çözmeye çalışacağı bir şey" olduğunu vurgulayarak, "Tıbbi meslektaşlar ve öğrenciler de dahil olmak üzere pek çok insanın yazıyı okurken yaşadığı büyük zarar için içtenlikle özür dilerim. Bu hataya yol açan editoryal sürecin yetersizliğinin tüm sorumluluğunu alıyorum." dedi.

KANADA'DAKİ MÜSLÜMAN KURULUŞLARIN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

Gelen tepkiler üzerine yazının çevrim içi versiyonu CMAJ'ın web sitesinden kaldırıldı ve yerine makalenin editörlük sürecinin "kusurlu ve taraflı" olduğunu belirten bir ifade eklendi.

Siteden yapılan açıklamada, "CMAJ, Kanada'daki birçok insanın bu yazıyı okumaktan dolayı yaşadığı büyük zararı kabul ediyor ve bundan dolayı derin üzüntü duyuyor" denildi.

Kanada Tabipler Birliği Dergisi'nin (Canadian Medical Association Journal-CMAJ) son sayısında Dr. Sherif Emil imzalı yazıda, başörtüsünün bir "baskı ve çocuk istismarı aracı" olduğu gibi iddialar yer almıştı.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi, Kanada Müslüman Danışma Konseyi ve Kanada Müslüman Tabipler Birliği de dahil olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri, yazıyı İslamofobik olmakla eleştirmiş ve CMAJ'ı yazıyı derhal geri çekmeye çağırmıştı.

Etiketler : kanada islamofobi özür kanada tabipler birliği
Otizmli çocuklar için 2. sınıf

Otizmli çocuklar için 2. sınıf
2 yıl sonra boşandı

2 yıl sonra boşandı
Alevler arasında can verecekti

Alevler arasında can verecekti
‘Hong Kong' heyecanı

‘Hong Kong' heyecanı
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım
Müzik dünyayı döndürür

Müzik dünyayı döndürür
Kediye basmamak için düşmüş

Kediye basmamak için düşmüş
Diva'ya karşı dava

Diva'ya karşı dava
Modellikten kalan alışkanlık

Modellikten kalan alışkanlık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER