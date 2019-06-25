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Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı

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25 Haziran 2019 10:49 | Salı

Kanada'da ülke tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" onay aldı

Kanada tarihinin "en büyük özel sektör yatırımı" sıvılaştırılmış doğal gaz şirketi LNG Canada, federal hükümetten onay alırken, 40 milyar dolar proje bedeline sahip yatırıma Kanada hükümeti de 275 milyon dolar maddi destekte bulunacak.

Kanada Maliye Bakanı Bill Morneau ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Navdeep Bain yaptıkları ortak açıklamayla, ülke tarihinin en büyük özel sektör yatırımında 10 binden fazla kişiye iş imkanının sağlanacağını duyurdu.

İki bakanın açıklamasında, ülkenin kaynaklarını yeni pazarlara ulaştırmak için modern altyapı ve daha temiz teknolojiyle gerçekleşecek yatırımın, Kanada'nın ticaretini de çeşitlendireceği belirtildi.

Sıvılaştırılmış doğal gazın, hem sera gazı emisyonlarını hem de yakıt kullanımını en aza indireceği ifade edilen açıklamada, projedeki yüksek enerji verimli gaz türbinlerinin finansmanının Kanada tarafından gerçekleştirileceği, bunun için de 220 milyon dolar harcanacağı kaydedildi.Açıklamada, bölgede artacak trafik sorununu çözmek amacıyla gerçekleştirilecek köprü ve altyapı yatırımları için de 55 milyon dolarlık destek sağlanacağı vurgulanarak, böylece Kanada Hükümeti'nin toplamda 275 milyon dolar maddi destekte bulunacağı bildirildi.

- LNG DAHA ÇOK ASYA PAZARINA İHRAÇ EDİLECEK

Projeyle ülkenin sıvılaştırılmış doğal gazının yoğun olarak Asya pazarına ihraç edileceği kaydedildi.

Çoğunluk hisseleri Malezya'nın milli petrol şirketi Petronas'ta bulunan projede, İngiliz petrol şirketi Shell, Çinli petrol şirketi PetroChina, Japon şirketi Mitsubishi ve Koreli petrol şirketi KOGAS hisse sahibi oldu.

Proje, ortakların kurduğu "LNG Canada" isimli şirket tarafından yönetiliyor.

- YILDA 26 MİLYON TON SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ ÜRETİLECEK

Yasal izinler için ilk kez 2015'te Kanada devletine başvuran proje sahipleri, projenin gerçekleştirilmesi için bugüne kadar bölgedeki 17 ayrı yerli kabilesini ikna etmek için zaman harcadı.

Projeyle, tamamlandığında, yılda 26 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz üretilecek.

British Columbia eyaletinin Kitimat bölgesinde kurulacak tesislerde, -162 santigrat derece soğutulacak doğal gaz, bu şekilde sıvılaştırılmış doğal gaza dönüştürülerek depolanacak ve LNG tankerleriyle alıcısına ulaştırılacak.

Kanada ekonomisine 40 yılda projenin doğrudan 22 milyar dolar gelir getirmesi öngörülürken, bu rakamın dolaylı katkılarla daha da artması planlanıyor.

Projenin gerçekleşeceği bölgede 93 trilyon metreküp doğal gaz rezervi bulunuyor ve proje inşaatının 2025'e kadar tamamlanması öngörülüyor.

AA

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