Kanada'da şiddetli yağmur nedeniyle 220 ev için tahliye kararı alındı
Kaynak: AA
Kanada'nın Quebec kenti yakınlarındaki Sainte-Brigitte-de-Laval bölgesinde şiddetli yağışların sele neden olabileceği riski üzerine 220 ev için tahliye kararı alındı.
The Star'ın haberine göre, Quebec şehri yetkilisi Marc Proulx, kasabanın kuzeyinde birkaç saat içinde metrekareye 70 kilogram yağmur düştüğünü, sel riski nedeniyle 220 evin tahliye edilmesine karar verildiğini bildirdi.
Kamu Güvenliği Departmanı Sözcüsü Joshua Menard-Suarez, Quebec'in güney ve orta kesimlerindeki birçok bölümün olası sel ve toprak kaymalarına karşı gözlem altında olduğunu söyledi.
Menard-Suarez, yetkililerin, özellikle Quebec kentinin kuzeydoğusunda bulunan Charlevoix bölgesi ve Montreal'in doğusundaki Eastern Townships ile ilgili endişeli olduğunu aktardı.
Meteoroloji yetkilileri, gün sonuna kadar bu bölgelerde metrekareye 80 ila 120 kilogram arasında yağmur düşmesi tahmininde bulunuyor.
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