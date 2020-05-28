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28 Mayıs 2020 Perşembe 09:28:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 09:28:00

Kanada'da Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 6 bin 858'e yükseldi

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Yeni tip koronavirüsle başa çıkmaya çalışan Kanada'da son 48 saatte 221 kişi daha yaşamını yitirdi ve salgın kaynaklı ölümlerin sayısı 6 bin 858'e yükseldi.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kanada’daki toplam pozitif Kovid-19 vaka sayısı, aynı zaman periyodunda 1808 artarak 87 bin 519’a çıktı.

Ülke genelinde son 48 saatte 221 kişi daha yaşamını yitirdi ve Kovid-19 kaynaklı ölümler 6 bin 858’e ulaştı.

İŞ YERLERİNE "YENİDEN NAKİT PARA KULLANILMASI" ÇAĞRISI

Bu arada, Kovid-19 salgının başlamasıyla alınan önlemlerden biri olan nakit para kabul edilmemesinin beraberinde yeni sıkıntılar getirdiği bildirildi.

Kanada Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 3’ünün "kredisiz nüfus" statüsünde olduğu hatırlatılarak, bu kesimin alışverişlerinde nakit kullanabildikleri hatırlatıldı.

Açıklamada, "Banka, perakendecilerin Kanadalıların ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlere erişmelerini sağlamak için nakit kabul etmeye devam etmelerini şiddetle savunuyor. Kanada Merkez Bankası, nakit kullanımının reddedilmesi, sınırlı ödeme seçenekleri olanlara aşırı yük getirmektedir." ifadesine yer verildi.

"PARALAR, KREDİ KARTLARINDAN DAHA FAZLA MİKROPLU DEĞİL"

Kanada Güvenli Ulaşım Derneği Başkanı Steven Meitin, bir haber kanalında yaptığı açıklamada, Kanada'da süpermarket ve eczaneler gibi çeşitli perakende satış noktalarının artık tamamen nakit kabul etmediğini söyledi.

Meitin, bu konuda yapılan araştırmaların, nakit paranın kredi veya banka kartlarından daha fazla mikrop taşımadığını gösterdiğini vurguladı.

Uygulamanın Kovid-19 kaynaklı yeni bir mağdur kesim oluşturduğuna işaret eden Meitin, "Perakendecilerden, nakit kabul etmeye devam etmelerini ve krediye erişimi olmayan kişilere karşı ayrımcılık yapmamalarını istiyoruz." dedi.

QUEBEC’TE YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ İÇİN 10 BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

Kanada genelindeki 6 bin 858 ölüm vakasının 4 bin 228’inin yaşandığı Quebec eyaleti, yaşlı bakım merkezlerindeki personel sıkıntısını aşmak için 10 bin kişilik işe alım kampanyası başlattı.

Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, yaptığı açıklamada, çalışmak isteyen herkese 3 aylık ücretli eğitim verileceğini, eğitim boyunca saatlik 21 Kanada doları ya da haftalık 760 Kanada doları ücreti verileceğini, başarılı olanların kalıcı olarak işe alınmaları halinde maaşlarının saatte 26 Kanada doları ya da haftalık 940 Kanada doları olacağını bildirdi.

Eyalet Başbakanı Legault, işe alımlardan, salgın öncesi geçici işçi statüsüyle gelip ülkelerine geri dönemeyenlerin de yararlanabileceklerini ve böylelikle Kanada’da "göçmenlik" statüsü kazanabileceklerini kaydetti.

Kanada’daki salgının merkez üssü durumundaki eyaletteki yaşlı bakım merkezlerinde halen görev yapan Kanada Ordusu mensubu sıhhiye askerlerin görev süresi, 15 Eylül'de sona erecek.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan da daha önce askerlerin görev sürelerinin uzatılmayacağını açıklamıştı.

Quebec eyaletinde, sadece yaşlı bakım merkezleri için 11 binin üzerinde eleman ihtiyacı bulunuyor.

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