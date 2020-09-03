Kanada'da koronavirüsten sonra şimdi de Salmanello alarmı! Vaka sayısı 457'ye çıktı
Kaynak: İHA
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle boğuşan Kanada, şimdi de ABD'den ithal ettiği soğanlarla bağlantılı olduğu tahmin edilen salmonella bakterisiyle boğuşuyor. Vaka sayısı 457'ye yükseldi
Kanada'da ABD'den ithal edilen soğanlarla bağlantılı 78 yeni salmonella vakası tespit edildi. Ülkede toplam salmonella vaka sayısı 457'ye yükseldi.
Bir yandan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden Kanada'da şimdi de salmonello bakterisi alarmı verildi. ABD'den ihraç edilen soğanlarla bağlantılı olduğu belirtilen bakteriyle ilgili 78 yeni vaka bildirildi.
Kanada Halk Sağlığı Ajansı (PHAC), yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısının 457'ye yükseldiğini duyurdu.
Yetkililer, Kanadalıları ABD'den ithal edilen kırmızı soğan konusunda uyarmış, restoranlara ve toptancılara ürünlerin iade edilmesini istemişti. Kırmızı soğanın ardından şüphelenilen bir diğer ürün ise yine ABD'den ithal edilen şeftaliler olmuştu. Bazı şüpheli markalar listelenmiş ve Kanadalıların bu ürünleri kullanmaması konusunda uyarı yapılmıştı.
Salgınla ilgili şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 66 kişinin hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.
SALMONELLA NEDİR?
Salmonella bakterisi başta, tifo, paratifo ve gıda zehirlenmesine yol açabilen ve bağırsak sistemini etkileyen yaygın bir bakteri.
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