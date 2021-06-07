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07 Haziran 2021 Pazartesi 18:08:00 - Güncelleme:07 Haziran 2021 Pazartesi 18:09:00

Kanada'da kaldırımdaki yayalara çarpan minibüs dört kişinin ölümüne neden oldu

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Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde, aracını kaldırımdaki yayaların üzerine süren bir minibüs sürücüsü 4 kişinin ölümüne ve 1 kişinin ağır yaralanmasına neden oldu.

London Polis Sözcüsü Sandasha Bough, pazar gecesi London'ın kuzeybatısında meydana gelen olayda, 20 yaşlarındaki bir minibüs sürücüsünün, aracını kaldırımda yürüyenlerin üzerine sürdüğünü söyledi.

Bough, üç yetişkin ile bir gencin olay yerinde öldüğünü ve bir başka çocuğun da ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Polis, olayın meydana geldiği Hyde Park yolunun trafiğe kapatıldığını ve bölgede güvenlik önlemleri alındığını duyurdu.

Olaydan sonra kaçan 20 yaşında erkek sürücünün, Cherryhill Bulvarı'nda yakalandığı ve gözaltında tutulduğunu açıklandı.

Sürücünün hangi suçlarla suçlandığına dair henüz bir açıklama yapılmazken, olayın bir terör saldırısı olma ihtimaline karşı farklı polis birimlerinin de inceleme başlattığı bildirildi.

- TORONTO'DAKİ BENZER SALDIRIDA 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkede benze bir olay da Toronto kentinde gerçekleşmişti.

Kentte 23 Nisan 2018'de, kiraladığı minibüsü kaldırımda yürüyenlerin üzerine süren Alek Minassiyan isimli Ermeni asıllı Kanadalı, 10 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Toronto'nun yoğun iş bölgelerinden biri olan Yonge Caddesi'nde meydana gelen olay, "terörist araç çarpma saldırısı" şeklinde tanımlanmış ve olay "Kanada tarihindeki en ölümcül araç çarpma saldırısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Olaydan sonra yakalanan Alek Minnasiyan, 10 kez birinci derece ve 16 kez ikinci derece cinayetten tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Etiketler : London Polis Sözcüsü Toronto Cherryhill Bulvarı
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