Kanada'da ders kitabı skandalı!

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi, Ontario Eyalet Eğitim Bakanı Stephen Lecce'den eyalette orta dereceli okulların ders kitaplarında yer alan İslam ve Hz. Muhammed'le ilgili skandal ifadelerin derhal düzeltilmesini istedi. Açıklamada, öğrencilerin derste de yanlış bilgilendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Öğrencilere, 'Muhammed bir mağaranın içinde Kuran yazdı. Allah'ın bu mağaraya gelip Muhammed ile konuştuğuna ve Muhammed'in yazdıklarının Kuran olduğuna inanılıyor' bilgisi öğretiliyor. Bunlar bu okullarda öğretilen tam bir bilgi eksikliğini gösteriyor."