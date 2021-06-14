Kanada'da 4 Müslümanı öldüren saldırgan 'terör' suçundan yargılanacak

Kanada'nın Ontario Yüksek Mahkemesinde bugün video konferans yoluyla hakim karşısına çıkarılan 20 yaşındaki Veltman'ın birinci dereceden 4 cinayet ve bir cinayete teşebbüs suçlamalarına ek olarak terörizm suçlamasıyla da karşı karşıya olduğunu açıklandı.

Mahkemede Kanada Halk Savcılığından Sarah Shaikh, "Bu cinayetlerin planlı ve kasten işlendiği iddiasının yanı sıra terör teşkil ettiği de ileri sürülmektedir" ifadesini kullandı.

İl savcıları da Veltman aleyhine açılacak terör suçlamalarını destekleyen bir belgeyi imzaladı.

Üzerinde kendisine bol gelen turuncu renkli hapishane elbiseleri ile videoda görünen Veltman, hakime hakkındaki suçlamalar için henüz bir avukat tutmadığını söyledi.

KANADA'DAKİ SALDIRI

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde 6 Haziran gecesi kamyonetini akşam gezmesi için kaldırımda yürüyen beş kişilik Müslüman ailenin üzerine süren saldırgan, 74 yaşındaki büyükanne Talat Afzaal ile 46 yaşındaki oğlu Salman Afzaal ve 44 yaşındaki eşi Madiha Salman ile 15 yaşındaki kızları Yumna Salman'ın ölümüne neden olmuştu.

Saldırıdan ağır yaralı kurtulan ailenin 9 yaşındaki oğulları Fayez Salman hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

20 yaşındaki saldırgan Nathanial Veltman, olay yerine 6 kilometre mesafedeki Cherryhill Bulvarı'nda gözaltına alınmıştı.

London Polisi, saldırının ailenin Müslüman olmasından dolayı gerçekleştirildiğine inandıklarını açıklarken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau da olayla ilgili "Bu öldürme tesadüf değildi. Bu, topluluklarımızdan birinin kalbinde nefretle motive edilen bir terörist saldırıydı" ifadelerini kullanmıştı.