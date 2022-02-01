Kanada Rusya'yı uyardı

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01 Şubat 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:01 Şubat 2022 Salı 09:45:00

Kanada Başbakanı Trudeau Rusya'yı uyardı: Sonuçları ağır olur

Kaynak: AA

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna sınırına asker yığan Rusya'yı uyararak sonuçlarının ağır olacağını ifade etti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ağır ve ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Kanada Federal Parlamentosu, Ukrayna krizini görüşmek üzere özel gündemle toplandı.

Başbakan Justin Trudeau, parlamentonun özel oturumuna, Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada olduğu evinden çevrimiçi bağlantı ile katıldı.

Trudeau, iki saati aşkın devam eden oturumda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Trudeau, "Rusya çatışma arıyor. Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bunun ağır ve ciddi sonuçları olur." dedi.

Kanada'nın, Ukrayna askerlerini eğitmeye yardım ettiğini ve önümüzdeki üç yıl boyunca da bunu sürdüreceğini belirten Trudeau, ayrıca Ukrayna'ya para ve askeri teçhizat da göndereceklerini ifade etti.

Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal etmeyi seçmesi halinde "ağır maliyetler ve ciddi sonuçlar" konusunda uyaran Trudeau, bir işgal gerçekleşirse Rusya'ya karşı koordineli ekonomik yaptırım planlarını devreye sokacaklarına dikkat çekti.

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekillerinin, Ukrayna'ya silah göndermeleri için baskı yaptığı Başbakan Trudeau, buna dair herhangi bir plan belirtmedi ancak "Ukrayna için bir numaralı önceliğimiz, ekonomik olarak güçlü olmalarıdır." dedi.

Muhafazakar Parti Lideri Erin O'Toole ve NDP Lideri Jagmeet Singh, hükümeti Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağırırken, Trudeau gerilimi azaltmak için atacakları adımları savundu.

Etiketler : Kanada Başbakanı Justin Trudeau rusya ukrayna
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