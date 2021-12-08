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08 Aralık 2021 Çarşamba 22:27:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 22:27:00

Kanada da Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak

Kaynak: AA

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını ancak sporcuların müsabakalara katılabileceğini açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Spor Bakanı Pascale St-Onge ile başkent Ottawa'da basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Trudeau, konu üzerinde Kanada'nın müttefikleri ile müzakere ettiklerini ve Pekin'deki Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını söyledi.

SPORCULAR KATILABİLİR

Trudeau, sporcuların müsabakalara katılabileceğini ancak ülkesi adına hiçbir bakan veya diplomatın katılımının olmayacağını duyurdu.

ABD, İngiltere ve Avustralya, daha önce Pekin Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacaklarını açıklamıştı.

Etiketler : kanada justin trudeau kış olimpiyatları
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