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06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:05:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 18:05:00

Kanada'da 78 noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi tahliye edildi

Kaynak: AA

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Kanada'nın Alberta eyaletinde, 78 farklı noktada çıkan orman yangınları nedeniyle 13 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Yetkililer, aşırı sıcaklık ve rüzgarlı koşulların beslediği 78 aktif yangından 19'unun kontrolden çıktığını bildirdi.

Alberta yangınıyla mücadele eden ekibin yöneticisi Christie Tucker, düzenlediği basın toplantısında, özellikle eyaletin kuzey yarısında aşırı sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlar beklendiğini aktardı.

Hava şartlarının yeni yangınlara sebep olabileceğini belirten Tucker, insanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yangınla mücadeleye yardımcı olmak için Ontario ve Quebec eyaletlerinden yaklaşık 80 itfaiyecinin bölgeye gelmesi planlanıyor.

Federal hükümet ise yardım gerektiği takdirde destek sunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Etiketler : sosyal medya pasaport İçişleri Bakanı
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