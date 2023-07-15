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Kanada, 166 binden fazla Ukraynalı için daimi ikamet programı başlatıyor
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15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:24:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 22:24:00

Kanada, 166 binden fazla Ukraynalı için daimi ikamet programı başlatıyor

Kaynak: AA

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Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, ülkelerindeki savaştan kaçarak gelen 166 binden fazla Ukraynalı için daimi ikamet programı başlatıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, herhangi bir akrabası Kanada'da olan Ukraynalılar için Mart 2022'de başlatılan Ukrayna Acil Durum Seyahat Yetkisi (CUAET) Programı'ndan, bugüne kadar 166 binden fazla kişinin yararlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu kişilerin, halen geçici ikamet statüsüne sahip olduğu, ancak alınan yeni kararla 23 Ekim 2023'ten itibaren ücretsiz olarak kalıcı oturma izni başvurusunda bulunabilecekleri belirtildi.

Kararın "savaş nedeniyle ayrılan ailelere" uzun vadeli destek sağlama çabası olduğuna işaret edilen açıklamada, yeni uygulamanın, 22 Ekim 2024'e kadar bir yıl süreyle açık kalacağı ve bu süre içinde uygulamanın tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

HONG KONGLULAR İÇİN DE AYRI BİR PROGRAM BAŞLATILIYOR

Öte yandan, Kanada, Çin'in, eski İngiliz kolonisi olan Hong Kong'daki sivil özgürlükleri sınırlandırmasının ardından, Hong Konglular için ayrı bir göçmenlik programı başlatıyor.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığının açıklamasında, 15 Ağustos'tan itibaren, Kanada'da daimi ikamet için başvuran ve herhangi bir şekilde bu ülkede iş deneyimine sahip Hong Konglular için artık bir eğitim şartı istenmeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, şartları uyan Hong Konglular için sayı sınırlaması olmayacağı da aktarıldı.

Kanada, 2015 yılında başlattığı bir program ile de 55 bin Suriyeli mülteciyi kabul etmişti.

Etiketler : Kanada Ukrayna Kanada Ukraynalılar
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