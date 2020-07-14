  • BIST
    117741
  • Dolar
    6,8673
  • Euro
    7,8297
  • Altın
    399,3480
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump, bankalara yaptırım uygulanmasını onayladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu kabul edilmedi
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında iki sivil yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz'a özel konser
Görevden alınan HDP'li belediye başkanı tutuklandı
Trump yönetimi, yabancı öğrenci kararında geri adım attı
Whatsapp çöktü mü? Whatsapp neden açılmıyor?
Bakan Kurum Kanal İstanbul Projesine ilişkin iddiaları yanıtladı
Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 63 köylüyü kaçırdı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: İnşallah kıyamete kadar Ayasofya ibadete açık olacaktır
İçişleri Bakanı, Soylu: Peygamberimize hakaret eden pislik yakalandı!
Ruhsatsız işletilen iki maden ocağı imha edildi
Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu
Can Dündar ve eşine dava açıldı, iddianame hazırlandı
Singapur ve Malezya, sınır geçişlerini kısmi olarak başlatacak
Afrika'da vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı
İletişim Başkanlığı'ndan tüyleri diken diken eden 15 Temmuz paylaşımı
Man Adası davasında karar: Kemal Kılıçdaroğlu 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ermenistan ordusuna ait topçu birliklerinin vurulma anı havadan görüntülendi
Eşi ve kayınvalidesini öldüren kişi yakalandı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Yeni vaka sayısı binin altına düştü
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
14 Temmuz 2020 Salı 23:25:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2020 Salı 23:25:00

Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılar 63 köylüyü kaçırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) Güney Batı bölgesinde, ayrılıkçıların aralarında çocukların da bulunduğu 63 köylüyü kaçırdığı açıklandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Güney Batı Valisi Bernard Okalia Bilai, ayrılıkçıların Güney Batı eyaleti Mmouck Leteh köyüne saldırı düzenlediğini açıkladı. Bilai, güvenlik güçlerinin bölgede rehineleri bulmak için arama faaliyetlerine başladığını belirtti.

Saldırıda can kaybı yaşanmazken, 63 köylü ayrılıkçılar tarafından kaçırıldı.

Saldırıyı şu ana kadar hiçbir silah grup üstlenmedi.

Kamerun’un Anglofon bölgelerinde son zamanlarda çok sık kaçırma vakası yaşanıyor.

2017'den bu yana, Kamerun'un kuzeybatı ve güneybatısında Anglofon bölgelerde faaliyet gösteren silahlı ayrılıkçılar, öğrenciler ve din adamları başta olmak üzere yüzlerce kişiyi kaçırdı.

ANGLOFON KRİZİ

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney Batı ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ve mahkemelere, İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasının ardından 2016'nın son aylarında bölgede gösteriler düzenlenmeye başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972'deki federalizme geçişinin yıl dönümünde 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 3 bin kişi yaşamını yitirdi, 679 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER