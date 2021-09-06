VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
Son dakika uyarısı yapıldı! Sağanak ve Fırtına geliyor
Kabinenin gündemi yüz yüze eğitim
İsrail'den şaşırtan Filistin çıkışı
Cumhurbaşkanını ele geçiren cuntacılar sokağa çıkma yasağı ilan etti!
Orta Vadeli Program açıklandı
3. kez Mabel şov
Daha çok yardım edeceğim
06 Eylül 2021 Pazartesi 09:24:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 09:24:00

Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı.

Güvenlik kaynakları AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sadi Kaddafi (48) ve Muammer Kaddafi'nin özel kalem müdürlüğünü yapan Ahmed Ramazan'ın Trablus'ta tutuklu bulundukları hapishaneden serbest bırakıldığını belirtti.

Kaynaklar, Sadi'nin, Libya Başsavcılığının kararı ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin onayı ile serbest bırakıldığını aktardı.

Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

- Başbakan Dibeybe: "Uzlaşı sağlamadan yol alamayız"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, tahliye kararını doğruladı.

Dibeybe, açıklamasında, "Uzlaşı sağlamadan yol alamaz; hukuku uygulamadan, kuvvetler ayrılığı ilkesine saygı duymadan, yargı usul ve kararlarına uymadan da devletin dirliğini tesis edemeyiz. Bu temelde, "Sadi Kaddafi" adlı vatandaş, Başsavcılık tarafından kendisi hakkında yayınlanan tahliye kararının uygulanmasıyla bugün serbest bırakıldı." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : LİBYA Abdulhamid Dibeybe Libya Başbakanı Sadi Kaddafi Muammer Kaddafi Ahmed Ramazan
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Teşkilat'tan ilk kareler

Teşkilat'tan ilk kareler
Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi

Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi
Prensesim artık Boğaziçili

Prensesim artık Boğaziçili
‘Lorke'ye rap yorumu

‘Lorke'ye rap yorumu
Şarkının geliri kanser hastalarına

Şarkının geliri kanser hastalarına
Hem popçu hem rapçi

Hem popçu hem rapçi
Annem sayesinde kanseri yendim

Annem sayesinde kanseri yendim
Oyunculuk varoluş sebebim

Oyunculuk varoluş sebebim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER