Kaçırılıp tecavüze uğrayan Rabiya Saifi, vahşice öldürüldü

Hindistan'ın başkenti olan Delhi'nin Sangam Vihar bölgesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 21 yaşındaki Rabiya Saifi adlı müslüman bir kız toplu tecavüze uğradı ve 50 yerinden bıçaklanarak vahşice öldürüldü.

26 Ağustos 2021'de toplu tecavüz sonucu yaşamını yitiren 21 yaşındaki Rabiya Saifi'nin sivil savunma görevlisi olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre, 26 Ağustos'ta iş yerinden kaçırılan Rabiya Saifi, Faridabad'a götürüldü ve burada tecavüze uğradı ardından bıçaklanarak öldürüldü.



Rabiya Saifi'nin vücudu parçalanmış halde bulundu. Her iki göğsü kesilmiş, boynu yarılmış ve avret yerleri bıçaklandığı iddia edilen Rabiya Saifi sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Hindistan'ın bir çok yerinden Rabiya Saifi'in 'toplu tecavüze uğraması ve öldürülmesi' sonrası protesto gösterileri düzenleniyor.

Hindistan'da yaşanan olaya sessiz kalmayan ve dünyanın her yerinden sosyal medya üzerinden #rabiyasaifi #JusticeForRabiya #Rabiyaiçinadalet etiketleri ile destek verdi.



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