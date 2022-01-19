VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan muhtarlara müjde!
Savunmada Türkiye damgası!
Fransa'da 18 milyon avroluk vurgun! Devleti dolandırdı
El Salvador Devlet Başkanı Bukele'nin Türkçe paylaşımına Başkan Erdoğan'dan cevap
Türkiye ve Ermenistan'dan ortak karar!
Bölgede S-400 gerilimi!
Kaçak boru hattına Osmanlı tokadı!
Ülkede kritik dönemeç!
Ankara yönü ulaşıma kapandı
İETT otobüsü arıza yaptı: Trafik felç oldu
7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
TAG Otoyolu'nda ulaşım sağlanamıyor!
Merkez Bankası swap anlaşması imzalandı
SSK'dan emekli olmak isteyenlere müjde
41'inci okulunu Siirt'te açıyor
'Diamond Plak'landı
Bu kez tek başına
Albüm müjdesi
İlk fotoğraf geldi
Servetine servet katacak
Bir hoş bakış yarım gülüş
Rezidansta negatife döndüler
Rusya tatili ödülü
Plansız imaj
19 Ocak 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:19 Ocak 2022 Çarşamba 13:00:00

EastMed tokadından sonra ne olacak?

Kaynak: star.com.tr

ABONE OL

Yunan gazeteci Vasilis Nedos, 'Yunanistan'ın kaçak boru hattı' EastMed projesinin tarihe karışması ve ABD'nin tavrını kaleme aldı. Nedos, ABD'nin desteğini çekmesinde Türkiye faktörünün rol aldığını belirtirken, 'Türkiye'nin jeostratejik hacmi ve derinliği, Atina'daki uluslararası harekatı etkisiz hale getirmeyi başarıyor.' dedi. Bir diğer haber sitesi Nedos'un makalesine atıfla, 'EastMed tokadından sonra ne olacak?' ifadesini kullandı.

Ocak 2020'de İsrail, Yunanistan ve GKRY'nin, Doğu Akdeniz gazının taşınmasına ilişkin imzaladığı 'EastMed' boru hattı anlaşması çöktü.

Doğu Akdeniz kaynaklarını Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırması beklenen EastMed boru hattı, Türkiye'nin stratejik hamleleri ve son olarak ABD'nin 'destek vermiyoruz' açıklamasının ardından, çöpe gitti.

Yunan medyası daha önce, Türkiye'nin staretik hamelelerinin 'kaçak boru hattı'nı bertaraf ettiğini yazarken Yunanistan, Akdeniz'de Türkiye'ye rağmen illegal kazanımlar elde edilemeyeceğini bir kez daha gördü.

TÜRKİYE'NİN JEOSTRATEJİK HACMİ ATİNA'NIN HAMLELERİNİ BERTARAF EDİYOR

Yunan medyası, projenin suya düşmesi sonrası hayal kırıklığını defalarca manşetlere taşıdı. Son olark Kathimerini gazetesinden Vasilis Nedos, 'EasMed: Orman ve Ağaç' başlıklı bir makalede, ABD'nin projeden desteğini çekmesi ve Türkiye'nin rolünü kaleme aldı.

Yunanistan'ın sürekli değişen küresel ve bölgesel pozisyon değişiklikleri veya yeniden ortaya çıkan pozisyonlar olmadığını belirten Nedos, 'Bu aşamadaki sorun, Recep Tayyip Erdoğan'ın daha büyük bölgesel role sahip daha güçlü bir Türkiye'ye dönüş zamanının, Doğu Akdeniz ve Ege'deki Yunan çıkarlarının kısıtlanmasından geçtiğine karar vermiş olmasıdır.' dedi.

Atina'nın dış denge unsuru arayışının doğru ve zorunlu olduğunu ifade eden Nedos, zaten başka türlü yapamayacağını, Ankara'nın mevcut durumdan faydalanması durumunda neler olabileceğine dair ciddi bir tartışmanın zamanın geldiğini belirtti.

Nedos, 'Türkiye'nin jeostratejik hacmi ve derinliği, Atina'daki uluslararası harekatı etkisiz hale getirmeyi başarıyor.' dedi.

EASTMED ŞAMARINDAN SONRA NE OLACAK?

Yunanistan'ın bir diğer haber portalı Defence Point de, sayfalarında Nedos'un makalesine yer verdi.

Haber portalı Nedos'un makalesine atıfla, 'EadtMed şamarından sonra ne olacak? Türkiye niyetini gizlemiyor.' ifadelerini kullandı.

Etiketler : GKRY Yunanistan EadtMed Vasilis Nedos
Dostlarımızı azalttık

Dostlarımızı azalttık
Yurda döndü

Yurda döndü
Pandemi Naz'ı etkiledi

Pandemi Naz'ı etkiledi
Tiyatro adanmışlık ister

Tiyatro adanmışlık ister
Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi

Gamze'nin hayalini gerçekleştirdi
Dostça ayrıldılar

Dostça ayrıldılar
Boşanma aşamasındalar

Boşanma aşamasındalar
Şarkı Şubat'ta geliyor

Şarkı Şubat'ta geliyor
Hadise'den nostaljik paylaşım

Hadise'den nostaljik paylaşım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER