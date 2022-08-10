Çin'de yeni virüs paniği… Kâbusun yeni adı Langya!

Koronavirüsün merkezi olan Çin'den korkutan bir haber geldi. Ülkenin iki eyaletinde çok tehlikeli olan Nipah ailesine mensup Langya virüsünün tespit edildiği söylendi. Şu an için virüse yakalanan hastalar takip ediliyor.

Koronavirüs salgının başladığı Çin'den tüm dünyayı endişelendiren bir açıklama geldi. Ülkenin iki eyaletinde çok ölümcül olma ihtimali olan Langya virüsü tespit edildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada Henan ve Shandong bölgelerinde 35 kişide virüsün ortaya çıktığı ifade edildi. Ortaya atılan iddialarda ise virüsün hayvan insana bulaştığı söyleniyor.

Şu an için Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen bulunmuyor. Bazı uzmanlar hastalığın hayvanlardan bulaştığını doğruluyor. Pek çok uzman hastalığın kemirgenler aracılığı ile bulaştığını belirtiyor.

Şu an için Langya virüsü bulaşan kişiler arasında ölen bulunmuyor. Bazı uzmanlar hastalığın hayvanlardan bulaştığını doğruluyor. Pek çok uzman hastalığın kemirgenler aracılığı ile bulaştığını belirtiyor.

Hastalar ise genellikle hastalığı hafif semptomlarla geçiriyor. Virüsün belirtileri ise öyle:

Halsizlik

Öksürük

İştah kaybı

Yüksek ateş

Mide bulantısı

Kas ağrısı

Bazı hastalarda ise bu belirtilerden bağımsız olarak çok yayın olmasa da karaciğer ve böbrek sorunları yaşandığını dile getirdi.

Ayrıca bazı bulgular, kemirgenlerin yanı sııra kastalığın keçi ve köpeklerde de olduğunu söyledi. Virüs şu anda Çin'de hem insanlarda hem de hayvanlarda takip ediliyor.

Virüsle ilgili yayımlanan bir makalede, "Hastalar arasında yakın temas ya da ortak bir alanda bulunduklarına dair bir tespit yok. Bu nedenle de virüs insan popülasyonunda fazla gelişmeyebilir" denildi.

Langya virüsü ilk olarak Çin'de 2019'un başında tespit edilmişti. Bir sonraki yıl ise Henanve Shandong'da 14 kişilik bir grup daha bulunmuştu.

Ancak uzmanlar bir konuda uyurarıda bulundu. Langya, ağır vakaların yüzde 75'inin ölümle sonuçlandığı Nipah ailesine mensup. Şimdilerde Langya'nın da bu şekilde evrilmesinden korkuluyor.

Nipah, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bir sonraki pandemiye neden olması en muhtemel virüs olarak listeleniyor.

"Beyin şişmesi" olarak adlandırıan Nipah, 1999'da 300 vakanın 100'ünde ölüme neden olmuştu.