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16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:24:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 18:24:00

Kabil'deki Türkler THY uçağıyla tahliye edildi

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Afganistan'dan ayrılmak isteyen 324 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarını yurda getirmek için operasyon başlattı. Bu kapsamda THY'nin yolcu uçağı Kabil'e gitti.

Türk vatandaşlarını Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan alan "TC-JJM" kuyruk tescilli "Boeing 777-300 ER" tipi uçağı saat 11.45'te Kabil'den İstanbul'a hareket etti.

"TK 707" sefer sayılı uçak, 324 yolcusuyla saat 16.55'te İstanbul Havalimanı'na indi.

EVLERİNDE KARANTİNAYA GİRECEKLER

Kabil'den gelen Türk vatandaşlarına koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Havalimanı'na indikten sonra test yapıldı.

Afganistan'dan gelen Türk vatandaşları evlerinde karantinada girecek, 7. günde yapılacak testin ardından negatif sonuç alanlar 10. günün sonunda karantinadan çıkabilecek.

Etiketler : Afganistan Taliban Türk vatandaşları
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