Kabil'de bir günde altıncı patlama: 12 ABD askeri öldü

Kabil'deki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını belirtti.

BİR GÜNDE ÜÇÜNCÜ PATLAMA

Al-Jazeera, ilk iki bombalı saldırıda ölü sayısının 25, yaralı sayısının 90 olduğunu duyurmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini açıklamıştı.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

12 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 12'a çıktığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan'da kalmayacağını söyledi.

Macron, "Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan'da durmayacak, Paris'ten işlerini yürütecek" dedi.