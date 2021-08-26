VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Başkanı Biden'den DEAŞ'a tehdit: Bedelini size ödeteceğiz
Başkan Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak
Bakan Koca duyurdu! Aşılama risk haritasında tek bir kırmızı il kalmadı
Rusya'da geliştirilen dördüncü Kovid-19 aşısı tescillendi
Pakistan-Afganistan sınırında silahlı saldırı
Dışişleri'nden Kabil'deki saldırıyla ilgili taziye mesajı
Kabil'de bir günde altıncı patlama: 12 ABD askeri öldü
Taliban, Bin Ladin'in 11 Eylül'ün arkasında olduğuna dair bir kanıt olmadığını savundu
BM, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
Bakan Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Kabil Havalimanı bölgesinde patlama
Can kaybında rekor: 257 kişi hayatını kaybetti
ABD'lilerin yarısı işyerlerindeki aşı zorunluluğunu destekliyor
Okulların açılacağı ilk hafta alınacak tedbirler belirlendi
ABD'de koronavirüs: Son 24 saatte 1442 kişi hayatını kaybetti
Merkel'in İsrail ziyareti iptal edildi
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
Bayraktar Akıncı TİHA, güvenlik güçlerine teslim ediliyor
ABD, Kabil'den tahliyelerde kişi başı 6 bin 500 dolar alıyor
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik Afganistan'dan dönüyor...
İngiltere'den kritik Türkiye açıklaması
Afganistan'da yaşananlar Rusya'nın silah pazarını genişletti
"Yeni Türk tehdidi" başlığıyla duyurdular
26 Ağustos 2021 Perşembe 21:49:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 23:05:00

Kabil'de bir günde altıncı patlama: 12 ABD askeri öldü

ABONE OL

Afganistan'ın başkenti Kabil'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Kabil'deki Anadolu Ajansı (AA) muhabiri, havaalanı yakınlarındaki bombalı saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların götürüldüğü İlk Yardım Hastanesinde beklediği sırada, şiddetli bir patlamayla sarsıldıklarını belirtti.

BİR GÜNDE ÜÇÜNCÜ PATLAMA

Al-Jazeera, ilk iki bombalı saldırıda ölü sayısının 25, yaralı sayısının 90 olduğunu duyurmuştu.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "güçlü bir şeklide" kınadıklarını ve olayın "ABD güçleri tarafından güvenliğin sağlandığı alanda" meydana geldiğini açıklamıştı.

Associated Press, ismini paylaşmayan ABD'li yetkililerin, saldırıların kesinlikle DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine inandıklarını aktarmıştı.

12 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD medyası, Kabil Havalimanı'ndaki bombalı saldırıda hayatını kaybeden Amerikalı askerlerin sayısının 12'a çıktığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı, saldırılarla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Kabil'de gerçekleştirilen terörist saldırılar sonucunda çok sayıda can kaybı ve yaralanmanın yaşandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor; hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİNİ ÇEKİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan'da kalmayacağını söyledi.

Macron, "Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan'da durmayacak, Paris'ten işlerini yürütecek" dedi.

Etiketler : Afganistan kabil patlama abd
Candan zarafet

Candan zarafet
Doğulu'dan 3 saatlik performans

Doğulu'dan 3 saatlik performans
Çekimleri tamamlandı

Çekimleri tamamlandı
Üç kuşak aynı sahnede

Üç kuşak aynı sahnede
24 saatte zirvede

24 saatte zirvede
Aşılarını olup buluştular

Aşılarını olup buluştular
Özel hayat kuralı

Özel hayat kuralı
Kızına mektup yazdı

Kızına mektup yazdı
Setten ilk kare hayranlarından

Setten ilk kare hayranlarından

EN ÇOK OKUNAN HABERLER