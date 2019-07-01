Kabil'de terör saldırısı: 50 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması ve ardından çevreye ateş açması sonucu en az 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA muhabirinin Afgan yetkililerden edindiği bilgiye göre, silahlı saldırganlar sabah saatlerinde kent merkezindeki bakanlık binası önünde bomba yüklü aracı patlattı. Kent merkezinde geniş bir alanda hissedilen şiddetli patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 50 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından silahlı bir grup bakanlık binasına ve çevreye ateş açtı.

Polis güçleri ve Afgan özel kuvvetlerine bağlı birlikler bölgeyi kordona aldı.

Saldırının Taliban temsilcilerin Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

(AA)