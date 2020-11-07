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07 Kasım 2020 Cumartesi 18:07:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 18:07:00

Kabil'de bombalı saldırı: 3 ölü

Kaynak: AA

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Afganistan'ın tanınmış gazetecilerinden Yama Siyaveş ve 2 arkadaşı, aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu öldü.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Mekroyan 4 bölgesinde ünlü gazeteci Yama Siyaveş'in aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.

Faramarz, saldırıda Siyaveş ile 2 arkadaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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