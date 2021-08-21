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21 Ağustos 2021 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2021 Cumartesi 12:24:00

Kabil'de binlerce Afgan 'umut yolculuğuna' çıkmayı bekliyor

Kaynak: AA

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Kabil'i terk etmek isteyen binlerce Afganistanlı, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapıları önünde oluşturulan barikatların ardında günlerdir içeri girmeyi bekliyor.

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın giriş kapılarındaki bekleyişi sürüyor. Aralarında yaşlı, kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kişi, 5 gündür ülkeden çıkmak için havaalanına alınmayı bekliyor.

Pasaportu ve uçuş izni olanların tek tek seçildiği giriş kapılarından havalimanına girerek "umut yolculuğuna" çıkmayı hedefleyen Afganlar, dikenli teller ve betonlarla oluşturulan barikatların ardında bekletiliyor.

Havalimanı ve çevresinin güvenliğinden sorumlu yabancı askerlerin kontrolündeki kapılarda zorlu şartlardan en çok bebekler ve çocuklar etkileniyor.

Tahliye için günlerdir kapıda bekleyen bir Afganistanlı, yiyecek ve su sıkıntısı çektiklerini anlattı. Havalimanına girmek ve tahliye olmak için beklediklerini anlatan Afgan, hangi ülkeye gideceğinin fark etmeyeceğini, Kabil'den mutlaka ayrılmak istediğini belirtti.

Etiketler : afganistan kabil afgan tahliye
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